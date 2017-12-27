年底變燈今年以景氣欠佳黃藍燈終結

國發會今 (27) 日公布 11 月景氣概況，燈號意外出現轉變，由綠燈轉為黃藍燈，代表景氣欠佳，景氣領先以及同時指標則持續上揚。雖然變燈，不過國發會認為，各主要預測機構均上修近 2 年經濟成長率，顯示國內經濟仍屬穩健，對未來景氣審慎樂觀。

國發會指出， 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 22 分，較上月減少 1 分，燈號終結連續 3 個月代表景氣穩定的綠燈轉呈景氣欠佳的黃藍燈，主要受製造業銷售量指數由黃藍燈轉為藍燈，分數減少 1 分所影響。



▲12 月景氣燈號終結連續 3 顆代表穩定的綠燈轉為黃藍燈。（圖／國發會提供）

不過，景氣領先以及同時指標均連續 6 個月上揚，累計增幅分別為 1.33% 以及 3.44% ，因此國發會認為，當前國內景氣仍維持復甦，並強調，各主要預測機構上修今、明 (2018) 年經濟成長率，顯示國內經濟仍屬穩健，未來景氣審慎樂觀。

國發會經濟發展處長吳明蕙強調，由於美國、日本、歐元區等外在經濟情況很好，國內半導體投資持續，加上政府致力改善投資環境，預料明年固定資本投資會遠比今年好，均是對未來景氣審慎樂觀的理由。不過吳明蕙認為，雖然當前景氣持續復甦，但是動能仍然不強。

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