納保法28日上路 基本生活費不課稅 估國庫稅損19億元

為維護人民基本生存權利，財政部今 (27) 日宣布，「納稅者權利保護法」將於明 (28) 日正式實行。財政部表示，依規定今年每人基本生活費所需費用 16.6 萬元，以單薪 5 口之家為例，所得總額在 83 萬元以下，可免繳稅。而納保法上路後，國庫一年稅損約 19 億元。

賦稅署長李慶華表示，本次制定「納稅者權利保護法」專法，規範內容分為「維持基本生活費不課稅」、「落實正當法律程序」、「公平合理課稅」、「設置納稅者權利保護組織」及「強化納稅者救濟保障」5 大面向。

為了讓納保法順利上路，李慶華說，財政部今年 1 月 5 日成立「推動納稅者權利保護法工作小組」，並設置納保官一職，目前國稅部分有 97 名納保官、地方稅有 46 名，關稅有 22 名，總共 165 名納保官，並採任取務編組方式任命。

納保法的核心精神為「基本生活費不課稅」。依納保法規定，每人基本生活所需費用，依照主計總處公布近年全國每人可支配所得中位數的 60% 計算，今年每人基本生活所需費用為 16.6 萬元。

若以納稅者單薪扶養其配偶及 3 名未成年子女，一家共 5 口計算，基本生活費總額為 16.6 萬乘上 5 人，即 83 萬元。

另依現行稅法規定，每人免稅額為 8.8 萬元，5 人則為 44 萬元；標準扣除額 9 萬元，夫妻共同申報為 18 萬元；薪資所得特別扣除額為 12.8 萬元，合計為 74.8 萬元。

依納保法規定，納稅者申報的全部免稅、一般扣除額及薪資所得特別扣除額合計金額 74.8 萬元，與基本生活費總額 83 萬元，有 8.2 萬元差額，這差額則可自所得總額中減除，不必加計課稅。因此，當家戶所得總額越低、扶養親屬越多的納稅者，享有的納保法減免優惠就會越多。

而財政部也估算，納保法上路之後，在基本生活費不課稅之下，估計約有 37 萬戶受惠，一年稅損約為 19 億元。

李慶華表示，納保法的上路，意義在於徵納雙方關係重新定位，由過去以稽徵為中心的稅務行政，轉變為以服務納稅義務人為導向，是落實納稅者權利保護的重要里程碑。