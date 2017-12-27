〈聯發科年終回顧〉7奈米不缺席 有3顆晶片設計中 不侷限手機晶片

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日舉行年終回顧，其中關於先進製程部分，共同執行長蔡力行表示，明年台積電 (2330-TW)7 奈米製程將開始量產，聯發科也有產品設計中，預計將有 3 顆晶片採 7 奈米生產，產品也不侷限在手機晶片，而目前聯發科主力產品包含 P23 在內，都是採用台積電 12 奈米製程。

蔡力行說，台積電 7 奈米是很好的製程，也是很重要的技術，聯發科與台積電關係很好，目前聯發科主要產品都採 12 奈米製程，但也已開始設計 7 奈米相關晶片，目前已有 3 顆晶片將採該製程，且不只應用在手機晶片上。

對於明年晶片進度，總經理陳冠州表示，不是從競爭角度看，而是從客戶是否需要的角度去看，如數據機持續往 Cat 12 與 Cat 16 推進，並與電信運營商維持緊密關係，了解未來所需，另外聯發科也努力在客戶與消費者心中扮演好該有的角色，將 AI 價值發揮到最大。

他也強調，聯發科在產品、技術、市場布局都不可落後，甚至要做到先發者角色，而非跟隨著 (Follower)，才能避免被邊緣化。

至於股價近期又下跌，蔡力行強調，他最重視基本面，包含技術、產品能否做好與做到位，客戶是否滿意，只要做到好，市場對股價就會給予比較公正的看法，而短期股價下跌，希望可以持續與團隊努力做好本業，讓營運一步一步往上，並逐步反應在股價上。