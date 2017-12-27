【大行報告】美銀美林：恆大2017年全年合約銷售或超過5,000億元人民幣

香港, 2017 年 12 月 27 日 - (亞太商訊) - 美銀美林發表最新研究報告，預計中國恆大（3333.HK）2017 年全年合約銷售額將超過 5,000 億人民幣，中國恆大今年 11 個月實現合約銷售 4,700 億元人民幣，同比增長 35%，已超過 2017 年全年目標 4,500 億元人民幣，這意味著恆大 12 月的銷售額仍可錄得同比增長。



今年，恆大在積極拓展範圍的同時，堅定實施「規模 + 效益型」戰略，成效顯著。中國恆大亦將地產相關領域進行多元化發展，其中，文化旅遊業務推出自主品牌主題樂園「恆大童世界」，以及健康業務推出旗下「老年養生谷」項目。恆大的多元化發展及業務板塊結構性變化也於近期得到了人民日報的認可。



另外，恆大最近與蘇寧簽署了合作協定，蘇寧計劃在 2018 年開設 5,000 家門店，恆大有望在其現有的 558 個住宅社區中引入 500 多家蘇寧門店。該行估計項目可以改善中國恆大分散在住宅項目中的投資性房地產的入住率。



該行指，中國恆大於 2017 年引進三輪戰略投資，總額達人民幣 1,300 億元，投資者將可獲得恆大地產經擴大股權約 36.54% 權益，意味著中國恆大的估值為每股 32 港元。此外，該行預計恆大將于 2018 年申請中國證監會批准恆大地產的重組計劃。該行維持對中國恆大「持有」評級，目標價每股 33 港元。

Copyright 2017 ACN Newswire. All rights reserved.