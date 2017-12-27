【大行報告】中金：住建部定調明年樓市政策鼓勵剛需 籲增持内房股

中金發表報告表示，近日召開的全國住房城鄉建設工作會議對2018年工作任務做出部署，其中差異化調控、去庫存、棚改等内容引發市場廣泛關注。該行指，政策基調不變，強調須滿足剛需和改善需求。會議整體延續和響應十九大及中央經濟會議對明年樓市的政策定調，在重申「差别化調控」的同時，明确提出要「滿足首套剛需、支持改善需求」。

中金認為，在香港上市内房股調整接近尾聲，建議底部增持，推薦中國海外(00688-HK)、龍湖(00960-HK)、富力(02777-HK)、禹洲(01628-HK)和合景泰富(01813-HK)。

該行認為，内地今年熱點城市嚴厲的調控政策對部分剛需和改善性住房存在一定程度誤傷，住建部此番表態意味着明年調控政策將更趨精細化。特别地，首套房貸款利率因按揭額度不足已較基準利率普遍上浮10%(當前住房按揭中近九成為首套房按揭)，與政策初衷相背離，未來不排除央行窗口修正的可能。

中金預期2018年内地三、四線市場銷售下滑幅度有限，去庫存政策方向仍將延續。此輪去庫存已使三、四線城市平均庫存降至曆史新低(當前開工未售庫存僅14個月，低于2009年水平)，但城市間存在顯著分化。部分中西部三四線城市和縣城庫存仍然高企，而這些城市將成為明年去庫存的重心。受此支撐，該行判斷明年三四線市場銷售量不會出現顯著下滑(預計三四線銷售面積按年降5%)。而該行亦指，580萬套棚改計劃超市場預期，預計明年實際完成量可能小超此目标，棚改規模仍將保持平穩，從而為銷售和投資端提供支撐。

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