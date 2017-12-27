中滔環保(01363-HK)附屬中標廣州增城區填埋場城市固廢處理項目

中滔環保(01363-HK)公布，集團的附屬公司(由集團擁有68%權益)中标位于廣東省廣州市增城區的棠廈城市固廢填埋場存量城市固廢處理項目。

根據中标文件資料，集團將于未來五年内(集團可將目标定于較早的完成日期)為棠廈填埋場積累的所有存量城市固廢提供處理服務。估計項目將于整個服務期内為集團收益貢獻不少于人民币4.2億元。

棠廈填埋場自1997年起啓用。現時棠廈填埋場的估計儲存容量約為300萬立方米。由于該填埋場服務範圍增加，并涵蓋增城區數個額外地方市鎮的城市固廢，故棠廈填埋場正達到其飽和儲存容量。于該項目内，集團將協助地方政府适當處理及移除棠廈填埋場積累的城市固廢，使現正被棠廈填埋場佔據的土地可獲釋放以根據地方政府的市鎮規劃作其他用途。

集團相信，該項目為集團參與處理儲存于填埋場的城市固廢的寶貴機會。集團預期，由于中國于過往數十年的人口快速增長及生活水平提升，從而産生大量城市固廢并累積于填埋場内，因此有關服務的需求將于未來數年急劇上升。集團可透過其參與項目而建立往績記錄，以增加獲得有關處理儲存于填埋場的城市固廢的其他類似招标的成功率。項目亦將擴大集團的收益基礎、推廣環境經濟效益，因此符合集團及其股東的整體利益。

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