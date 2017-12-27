新護照誤植美國機場立委要求公布原始照片

第二代晶片護照昨開始開放民眾申請換發，內頁原本應是桃園機場的圖樣，卻變成美國杜勒斯機場的照片。對此，朝野立委今 (27) 日都譴責外交部監督不周還硬拗，除了要求懲處外，並要求公布原始照片。

外交部領務局近期推出第二代晶片護照，卻爆出內頁誤植美國杜勒斯機場，外交部公眾會副執行長歐江安原第一時間還強調「絕對百分之一百是台灣風貌」，外交部晚間才坦承「用錯了」。

對此，國民黨立委曾銘宗說，應該要懲處，為什麼發生這麼重大的錯誤？犯錯之後又不承認，硬拗 12 小時之後又承認了，還推給中央印製場，外交部連續犯了三個錯誤，要好好檢討。

國民黨立委江啟臣表示，大家最不能接受的，是外交部處理整個事件上硬拗卸責，外交部到底有沒有管控、扮演好監督角色？即便製作過程是委託給中央印製廠，底稿的定案是外交部要決定的，印好後送來，有沒有善盡檢查責任？如果有檢查，是沒發現？或是認為沒錯才會公開發行？但最不能接受的是外交部硬拗的態度。

江啟臣指出，中間還會涉及到未來要付出多少成本？不是只有 285 本已經發出去的護照，要民眾來更換的問題，是這 20 萬本全都無效，成本大概要九千萬，重印一次大概又九千萬，損失高達上億，還造成民眾不便，以及對政府信心大失。

江啟臣強調，從小見大，每次外交出問題，外交部第一時間都硬拗說，沒這樣的事，事後都證實如外界所說的，外交部應該要徹底改進。

民進黨立委王定宇表示，外交部第一時間也是跟立委講說沒有用錯，以為可以瞞騙過關，明知錯而狡辯，還是錯了不自知，都是很嚴重的事情，這樣的錯不是小事情。

王定宇說，國家護照放外國機場的照片，這是一個笑話，外交部長李大維難辭其咎，連基本的校、審稿都看不清楚，至於來源，護照是要通行世界的，要有版權授權，從哪裡來的要搞清楚，知道從哪裡來的還用錯，這問題就很嚴重，如果連授權都沒有，問題更嚴重，外交部要去搞清楚，負起責任。

民進黨立委蔡適應指出，他要求外交部公布原始版照片是哪張？外交部說這是中央印製廠提供的照片，是從網路上抓的？還是自己拍的？做護照內頁代表國家來講，應該要自己拍攝，才不會有版權問題，所以中央印製廠應該公布原始照片，如果不是自己拍，是網路上截取的，包括中央印製廠、外交部領務局都需要有人被懲處。

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