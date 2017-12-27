蘋果重挫台股早盤卻反彈鴻海、大立光強勢走升

美股收黑、蘋果股價重挫，但台北股市今（ 27 ）日開盤雖跌 2.10 點，加權股價指數以 10419.81 點開出，但隨後走勢向上。各類股部分，早盤電子漲 0.4%、金融來到盤上，傳產則強升。指標股台積電在平盤附近、鴻海漲 0.66%、大立光也回神漲 1%。聯發科、宏達電、台塑化表現也都亮眼。

耶誕節假期結束，美國股市四大指數全面收黑。其中道瓊工業指數下跌 7.85 點或 0.03% 至 24746.21 點；那斯達克指數跌 23.71 點，跌幅 0.34% ，成為 6936.25 點；標準普爾 500 指數收低 2.84 點，跌幅 0.11% ，報 2680.50 點；費城半導體指數下挫 12.29 點，跌幅達 0.97% ，收在 1258.88 點。

台股昨日終場大跌 100.58 點，收在 10421 點，跌幅 0.96%，成交金額約 969 億元。台股今日開盤則是跌 2.10 點，加權股價指數以 10419.81 點開出，隨後走勢向上。各類股部分，早盤電子漲 0.4%、金融來到盤上。其他，光電類股漲超過 1%、電器電纜漲逾 1%、造紙漲 3% 以上。

個股部分，外傳蘋果 iPhone X 下季銷售狀況停滯，拖累蘋果股價重挫 2.5%，創 8 月以來單日最大跌幅。不過蘋概指標股台積電在平盤附近上下游走，來到 226 元附近。鴻海漲 0.66%，來到 91.8 元。大立光則回神漲 1%，來到 4040 元。

其他，聯發科漲逾 1%、宏達電漲 1.5% 以上，和碩與宸鴻也漲超過 1%。宏碁與華碩兩樣情，分別跌 1.4% 與漲 0.7%。早盤量大個股還有國喬、中石化、鈺創、禾伸堂、台達化與台塑化等，而燿華、大同、景碩、台虹與華晶科則遭到賣單調節。

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