長電科技再漲 MOSFET 、電阻缺貨新一輪漲價潮又起

國際電子商情網今 (26) 日報導，12 月 25 日，江蘇長電科技 (600584-CN) 股份有限公司向客戶發布漲價通知，通知稱由於晶片產能嚴重不足，晶片材料價格大幅上漲，經公司研究決定，適當調高 MOS 成品價格，具體調價幅度以具體產品為準。以上決定從 2017 年 12 月 26 日起開始執行。

中國長電科技發部漲價通知。(圖片取材自國際電子商情網)

今日，國巨 (2327-TW) 再發向其經銷商發出通知，即日起厚膜電阻一般品停止接單。通知稱，考慮到本公司的訂單需求遠大於現有產能，為了維持交貨的服務水平，即日起（2017-12-26）所有厚膜電阻一般品停止接單，恢復正常接單日期會再另行通知。

國巨股價

據報導，MOSFET 方面，長電科技在此之前，已於 2017 年 9 月 1 日發出通知，對所有 MOS 管價格上調 20%、累計漲幅已達 50%，在長電大漲 MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體) 價格後，其它供貨商立刻全面跟進漲價，包括大中 (6435-TW)、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW) 等台系 MOSFET 供貨商紛紛漲價。

如今長電科技再度調漲，其他廠商或也將跟進。據悉，目前業內已有半導體功率器件廠商決定從 2018 年對 MOSFET 各系產品上調價格，漲價幅度基本保持在 10% 左右。

報導指出，一方面，大廠產能轉進高端產品，造成中低階產品嚴重缺貨，另一方面 8 吋晶圓廠產能吃緊、矽晶圓產能不足，MOSFET 交期一般來說是 8 周左右，現在中低階 MOSFET 產品訂單交貨時間已拉長至 3 個月以上。

12 月初，DIGITIMES 報導指出，高壓 MOSFET 晶片解決方案已缺貨長達 1 年多，2018 年上半全球高壓 MOSFET 晶片市場供需缺口仍達 30% 的情況，短期內恐難獲得解決。

近期國際 MOSFET 晶片供應商紛紛找上兩岸晶圓代工廠及封測廠洽談合作，希望擴大在高壓 MOSFET 晶片產品線的技術及產能合作空間。其中，世界先進傳出被客戶包廠生產，台積電 (2330-TW) 上海 6 吋廠亦有客戶看上，至於捷敏 - KY(6525-TW)、逸昌 (3567-TW) 等台系封測廠 2018 年產能亦已被國際晶片大廠預訂。

如今，MOSFET 供應缺口已覆蓋高、中、低壓，近期包括大中、富鼎、尼克森等台系 MOSFET 晶片供應商，相繼喊出目前客戶需求盛況是近 20 年來所未見的。市場預測，目前 MOSFET 市場供需缺口高達 3 成，供不應求狀況勢必延續到 2018 年，且價格仍存在調漲空間，MOSFET 大廠的訂單能見度已看至明年第一季度。

至於電阻方面，國巨是電阻龍頭企業，月產能超過 900 億顆，如今因供不應求而停止接單，可見電阻市場需求仍旺盛。電阻在 2017 年上旬也曾出現漲價現象，國巨、厚聲、華新科 (2492-TW)、旺詮 (2437-TW)、風華高科 (000636-TW)、宇陽等原廠對片式電阻產品通知漲價後，漲幅在 10% 左右。

原本下半年電阻市場供需缺口已有所緩解，但近期市場傳出電阻也在醞釀漲價。有晶片電阻廠商指出，近兩個月來上游陶瓷基本供應趨於緊張，若趨勢不變，明年確實出現漲價的空間。

值得注意的是，昆山市於 12 月 24 日下達緊急通知，要求該市範圍內的 270 家企業自 2017 年 12 月 25 日起至 2018 年 1 月 10 日期間實施全面停產，其中包括厚聲、旺詮、麗智等電阻原廠，雖然目前消息稱該停產令已暫緩，但萬一行動重新啟動，這三家電阻企業陷入長達半個月的停產狀態，這對於本就供應緊缺的電阻市場而言無疑雪上加霜。