鄭煤機(00564-HK)非全資附屬1090萬歐元聘崇德資本提供顧問服務

鄭煤機(00564-HK)27日早間公告，公司非全資擁有的開曼基金與崇德資本訂立《共同投資方顧問協議》，據此，開曼基金聘任崇德資本為其提供與收購事項相關的顧問服務，顧問費合共1090萬歐元。雙方《共同投資方顧問協議》于2017年12月20日簽訂，且公司股東已于2017年12月22日批準收購事項及相關交易文件的簽立。

據公告，開曼基金聘任崇德資本提供下列與收購事項相關的服務：(1)協助開曼基金分析和對收購事項相關事項進行調查，包括相關産品、服務、市場、管理、財務狀況、競争地位和可投資性;(2)協助開曼基金準備和參與有關收購事項的會議和談判。然而，任何情況下，崇德資本都無義務根據《共同投資方顧問協議》或《共同投資方顧問協議》項下的條款向SMG Acquisition GP和╱或開曼基金提供任何可能構成「證券投資業務」的服務;且在适用法律允許的範圍内，無需獲得任何許可或進行任何注冊以提供《共同投資方顧問協議》下的服務。

作為《共同投資方顧問協議》項下崇德資本所提供服務的對價，開曼基金將向崇德資本支付金額為1090萬歐元的顧問費。顧問費應從開曼基金的資産(為免歧義，不是從SMG Acquisition GP或任何其他主體的資産)支付給崇德資本;開曼基金與崇德資本乃參照當前市場标準，以公平基準協商厘定顧問費。開曼基金應于如下事項全部實現後的15日内支付顧問費：(1)公司的董事會和股東大會(如适用)審議通過《共同投資方顧問協議》項下的交易事項;及(2)BDIL-SMG Feeder,L.P.(崇德資本的附屬公司)成為開曼基金的有限合夥人，并根據開曼基金有限合夥協議向開曼基金繳付出資合計不少于6000萬歐元的金額。

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