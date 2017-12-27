治污大刀砍向江西銅業 港股開盤資源股恐受衝擊

據彭博社報導，中國最大銅生產商江西銅業 (0358-HK) (600362-CN) 按照當地政府要求，為防治污染，從昨 (26) 日起在省內全面停產。多個分析員均認為，受此不利消息影響，加上中國愈來愈重視環保，整個金屬與資源類板塊短期內都有隱憂。

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彭博引述江西銅業高管透露，公司於周一 (25 日) 晚間收到通知，在根據地方污染水平標準作出進一步評估前，將至少停產一周。為盡量減少損失，公司希望僅暫停冶煉業務，維持精煉業務的正常運營，並正就此與政府磋商。

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報導指出，中國冶煉商計劃於下個月就 2018 年加工費事宜重啟與海外礦企的談判。這一限產令將減少這些冶煉商對銅精礦的需求，從而使其在這一年度談判中處於有利地位。

事實上，中國正加大環境污染治理力度，將針對北方 28 個城市的冬季限產令適用範圍擴大至其他省份。中國第二大銅生產商銅陵有色 (000630-CN) 於 12 月早前亦接到類似通知，其後公司在安徽省的主要生產基地，將閑置多達 30% 的冶煉產能。

聖誕假期後，港股今 (27) 日開盤，消息或令資源股的前景受到影響。金利豐證券研究部執行董事黃德几昨 (26) 日接受香港《文匯報》訪問時表示，不看好江西銅業以及相關板塊全部股份，如有色金屬、鋼鐵、水泥、煤炭股等，更建議投資者要避開它們，因為中央經濟工作會議反映政府重視環境保護，注意防治空氣污染，「不只江西銅業，所有高污染行業的發展與利益都要犧牲」，相關行業股份的基本面已轉差，前景欠佳。

民眾證券董事總經理郭思治亦表示，江西銅業停產相關消息不僅利空公司本身，亦利空相關板塊股份的短期走勢，「因為產量下降，公司的收入、利潤亦會下降」。即使是中長期而言，亦建議投資者要先經過思考，才決定應否購入相關股份。

港股走勢

對於港股今年最後 3 個交易日的表現，分析師的看法有所分歧。郭思治表示，恒指有一半機會上望 30000 點，點名匯控 (0005-HK) 受惠港美利差擴大，股價正處於起步點，仍有上升空間；而黃德几亦看好匯控，稱其業績基本面不俗，但黃德几認為現時利率向上，因此港股在 30000 點附近阻力頗大。

部分資源股表現

股份 上周五收市價 / 變幅 今年最高收市價 / 變幅

江西銅業 (0358) 11.76 元 (+0.3%) 14.3 元 (-17.8%)

兗州煤業 (1171) 8.61 元 (無起跌) 8.61 元 (無起跌)

中國鋁業 (2600) 5.49 元 (-1.1%) 7.30 元 (-24.8%)

紫金礦業 (2899) 2.77 元 (+2.6%) 3.17 元 (-12.6%)

洛陽鉬業 (3993) 4.75 元 (+0.4%) 5.26 元 (-9.7%)

資料來源：香港文匯報