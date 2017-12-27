華泰有色：山東電解鋁產能或進一步壓減 鋁供需結構將實質性改善

為貫徹落實黨中央、國務院關於環境保護督察的重要決策部署，今年8月10日至9月10日，中央第三環境保護督察組對山東省開展環境保護督察，並於12月26日向山東省委、省政府進行督查意見反饋。

中央第三環境保護督察組撰文稱，山東濱州、聊城等地違反國家要求大力發展電解鋁等過剩產能項目，電解鋁總產能嚴重超過控制目標，並點名批評了濰坊市壽光侯鎮海洋化工園、臨沂市沂水廬山化工園、濱州工業園區、山東昆達生物科技有限公司等違規項目或機構。

華泰有色李斌團隊分析指出，此前山東省承諾2017年電解鋁產能不超過900萬噸，從督察組措辭看出，目前全省產能仍超過總控目標較多，後面很可能采取出清行動。

督察組在文中還提到，濱州市於2014年將尚未建成的244萬噸電解鋁產能虛報為建成產能，騙取合法手續，同時還瞞報了部分電解鋁違規在建產能。同年，聊城市多部門提供虛假材料，將茌平信源鋁業年產45萬噸電解鋁項目虛報為建成項目。

華泰有色李斌團隊認為，在2013年國務院已發文禁止新增電解鋁產能，但2015年的1494號文一次性確認了所有新增產能為合規產能。這289萬噸產能如果此前沒有出清，後面可能會被判為不合規產能。即便這部分產能之前已出清，此番督察組舊事重提，原有1494號文中的產能可能面臨重新審查，波及的範圍可能更大。

“我們認為後續山東電解鋁產能可能面臨進一步壓減，鋁供需結構將迎來實質性改善。具體壓減情況，我們將關註山東省回應的整改方案。”

華爾街見聞曾提到，中央第三環境保護督察還批評了山東省重發展、輕保護問題較為突出，環境保護力度和成效與中央要求和群眾期盼仍有較大差距。存在的主要問題有：落實國家環境保護決策部署不夠到位；大氣汙染防治重點工作落實不到位；海洋環境及重要生態功能區保護不力；一些突出環境問題亟待解決等。

本文來自華爾街見聞

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