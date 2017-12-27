瑞聲(02018-HK)舜宇光學(02382-HK)丘鈦(01478-HK)今日會跌嗎？

華爾街股市下跌。受到蘋果公司下調iPhone X訂單的消息拖累，蘋果盤中曾跌3.1%，收市亦跌2.54%，創8月初以來的最大跌幅。蘋果的零件供應商Skyworks Solutions跌近2%，Micron更跌4.24%。

台灣《經濟日報》周一引述消息稱，由於iPhone X銷售差過預期，蘋果公司下調明年首季銷量預測，由原定單季賣5000萬部，狠削至3000萬部，減幅高達40%，令市場大感意外。報道指，獨家組裝iPhone X的鴻海富士康，旗下內地鄭州廠區日前緊急宣布暫停招募人手。

《證券時報》致電藍思科技、安潔科技、長電科技等蘋果中國供應商，3家公司均表示，並未收到蘋果砍明年第一季訂單的通知，目前仍按照原訂計畫生產，公司基本面沒有變化。但有兩家券商分析師證實，蘋果確實調降明年第一季的銷售目標，只是幅度比傳聞要小。

藍思科技董事長秘書彭孟武表示：「公司從未收到蘋果砍單的通知，事實上，我們先前接到客戶的預期目標就是3000萬至3500萬支左右，不存在大砍單的情況，傳聞有誤導性，公司的基本面沒有變化。」

彭孟武指出，目前接到的蘋果iPhone訂單情況是，iPhone 7訂單較之前增加一些，iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X的訂單按原訂計畫生產。從經營的情況來看，明年公司獲得的雙面玻璃訂單還會增加，公司籌資修建廠房正在進行中，明年底的工人數量將由目前的10萬人增至13萬人。

針對鴻海鄭州廠暫停招工一事，鄭州廠相關負責人對證券時報指出，按照往年招工情況，蘋果每年9月發表新產品，7、8月是招工需求最旺時候，10月後人力需求就逐漸減弱；今年iPhone X發表時間較晚，12月用工需求減弱是合理狀況。

濟南中泰證券發布研究報告指出，目前藍思科技的iPhone X訂單滿滿，明年第一季預計出貨量達3500萬至4000萬支。

不過，內地的多券商的觀點並不一致。有兩家券商的分析師表示，蘋果確實調降明年第一季iPhone X的銷售預估，但幅度不如傳聞那麼大；其中一位分析師說，據其掌握的情況，明年第一季iPhone X銷量預估將從3900萬支降至2900萬支，降幅達25.6％。

本港蘋果概念股中，瑞聲科技(02018-HK)所受影響較小，因為公司未來不斷有新產品推出，對蘋果的依賴會較少，「覺得大型長倉基金會累積增持瑞聲，其反彈力度亦較強」。瑞聲與舜宇光學(02382-HK)均為基金愛股，惟者情況較複雜，一來3D感測技術未夠成熟，光學領域內競爭較大；二來舜宇及丘鈦科技(01478-HK)等公司市盈率偏貴，預期股價有機會受壓。

銀河證券業務發展董事羅尚沛對《信報》表示，蘋果公司最初定下的明年首季銷售5000萬部目標本來就過高，加上這個多月來銷情未如理想，料今天港股開市後，相關概念股勢必跟跌。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，市場早前出現板塊輪流「換馬」，大戶沽出科技股轉買傳統大型股份，而11月份手機設備股出貨量放緩，也曾觸發相關板塊出現小規模調整。現在蘋果公司此「大市風向儀」也傳出不利消息，估計當香港復市，一眾手機設備股有機會低開。

距離年結只餘3個交易日，東驥基金管理董事總經理龐寶林相信，恒指年底前可守住29600點。第一上海首席策略師葉尚志亦說，恒指年底前在29150點有支持，將繼續炒股不炒市。

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