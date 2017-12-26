【華冠投顧】12/26（二）昨日警告此為無大魚的盤，今日果然殺很大！

◆盤勢分析

前言：昨日的叮嚀 <一> 嚴禁亂槍打鳥 <二>嚴禁瘋狂追價 <三>嚴禁斷掉理智線

昨天看到大盤量能過小，且沒有像樣的類股輪動！確認後，除了第一時間讓會員滿手現金低持股外，此盤為無大魚的盤！

請大家要切記：

<一> 嚴禁亂槍打鳥

<二> 嚴禁瘋狂追價

<三> 嚴禁斷掉理智線

相信大家已避過今日的百點殺盤。今日成交量擴大約 970 億。OTC 跌幅更深達 1.69%，自營避險上市櫃合計賣超達 31.3 億，明顯有多殺多的情況！

鏡頭概念股領頭羊 3008 大立光、3406 玉晶光及 3019 亞光持續破底，電子權值股 2317 鴻海測 90.5 前低，2454 聯發科、2330 台積電、2474 可成，金融大軍 2882 國泰金、2881 富邦金熄火，只有台塑家族 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化撐盤。

今日較弱勢族群非常多，大概有 PCB 族群 6153 嘉聯益、中小面板 6456 GIS-KY、電動車 4721 美琪瑪、鏡頭 3019 亞光、主機板／IC 設計 3443 創意、砷化鎵 2455 全新等，請小心操作嚴設停損，多保留資金等待洗盤即可。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

