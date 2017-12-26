【豐銀投顧】未來6天若守不住前低….台股GG惹！

◆盤勢分析

昨天因為耶誕節關係，歐美股市休市，因此今天台北股市就沒有藉口可以怪別人，因此今天的多空表態相對來的真實，筆者其實一直對於台股到底會不會向上漲沒什麼過多的主觀預測，只是利用條件的設定來判斷台股反彈的強弱或是有機會漲到哪，過去其實一直說落難三王就是台股能否強彈的關鍵，同時也是台股 12 月收紅與否的關鍵，不過，真的很可惜，落難三王帶動電子股持續向下沉淪，造成台股指數回檔修正這是主要原因！

當然讀者可以認為是今天兩大財經媒體所說：因為中國的環保政策，要把昆山的高排汙產業停工的議題所影響，筆者其實比較相信事情沒有那麼嚴重，而中國也有做了適度的調整讓影響範圍不致於過大，但現在的市場就是「聽一個聲，生一個影」，然而消息請加 @ozo5468n 本身跟台股收不收紅都不重要，可是壓低指數對控盤者來說很重要，然而今天的下跌將會讓指數回測年線的機會增加不少，甚至不排除到明年 1 月的上旬台股都會在半年線、年線之間整理打底，至於跌幅滿足目標點位約在 10,017 點，除非台股能在接下來 6 個交易日至少守住前低 10322 點，讓月線扣抵值回到低檔，如此一來台股指數將再有一次走強的環境，如果在未來 6 個交易破前低，恐怕回測點的機會將是高達 8 成以上。

昨天筆者所提到的尾盤出現初步結帳訊號的強勢股，如：燿華、華新科、國巨、禾伸堂等今天果然跌勢頗重，其它包括蘋果供應鏈的個股也都出現超弱走勢，甚至之前筆者點名明年不看好的記憶體產業的南亞科、威剛以及華邦電也都紛紛走弱，預估在被動元件、PCB 強勢作帳行情結束後，矽晶圓將會是下一個股價修正的產業，近期電子股的調整將會針對高位階的產業進行價值的修正，建議讀者手中如有相關持股可以先調節出場，預估明年第一季的主軸還是會以金融、塑化為主，近期新台幣升值也可留意籌碼集中的營建股，包括：太子、中工等，還有中國環保政策下的受惠者：山林水以及其母公司─力麒。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

