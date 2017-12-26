【華冠投顧】獲利調節&降低持股 短期停、看、聽

◆盤勢分析

今天大盤下跌 100 點，OTC 跌幅更是高達 1.7%，受 iPhone X 銷售欠佳利空衝擊的蘋概股多檔破底 (3003 大立光、4958 臻鼎 - KY、2313 華通、6456 GIS-KY、6269 台郡)，先前提醒高檔籌碼已亂的 3D 感測股 2455 全新、8086 宏捷科都大跌創短低，汽車零組件 4739 康普、4721 美琪瑪、6238 勝麗紛紛拉回，被動元件 MLCC 族群 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂也不支倒地，盤面中小型股顯得淒風苦雨。

今天台股拉回如果是因為摩台期結算前刻意壓低或者年底法人大戶結帳，這些因素都是時間到就消失，那麼指數應是再跌有限，清洗浮額後有機會打出第二隻腳。如果內外資看壞 1 月行情提前落跑，那就是短期反彈結束後起跌，那麼後續破底機率大增。

到底是那一種呢? 昇楷需要更明確的期現貨訊號做研判，所今天的動作重點在「獲利調節及降低持股」，短期先「停、看、聽」。

◆ 焦點個股

昨天鋁質電容上游材料 6175 立敦及軟性銅箔基板 4939 亞電手牽手鎖住漲停，鎖單量分別高達 6299 張、3659 張，一副要繼續狂噴猛漲的樣子，但是盤後追蹤籌碼可知是「隔日沖大咖」所為，他們往往隔天股價走高就會開始獲利落袋，因此昇楷昨晚 Line@已事先提醒好朋友別衝動亂追，反倒該逢高下車，相信大家都能在早盤高檔區獲利入袋，終場分別下跌 4.5% 及 6.2% 已無關痛癢，同時實現上週卡位領先轉強股，本周歡喜收割的規畫。

軟性銅箔基板廠 8039 台虹今天創高 61.1(近 5 天漲幅 22%) 後隨勢拉回，盤中震盪姿態強於大盤及 OTC，收盤小跌 1.31%，因此先做續抱。

今天被動元件最強勢的 MLCC 族群多檔急回，必須提防未來續跌拖累鋁質電容 2472 立隆電跌破箱型整理區間下緣及月線而走弱，一旦出現就要果斷拔檔，留得資金在、不怕沒股賺。更多的即時盤勢及個股分享，歡迎加入昇楷 Line@投資園地。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

