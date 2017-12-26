發改委：深化鐵路貨運價格市場化改革 擴大市場調節運價範圍

26日從國家發改委獲悉，為深化鐵路貨運價格市場化改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，促進鐵路運輸行業持續健康發展，發改委決定擴大鐵路貨運價格市場調節範圍，簡化運價結構、完善運價體系，國家發展改革委近日發布關于深化鐵路貨運價格市場化改革等有關問題的通知。通知稱，對鐵路集裝箱、零擔各類貨物運輸價格，以及整車運輸的礦物性建築材料、金屬制品、工業機械等12個貨物品類運輸價格實行市場調節，由鐵路運輸企業依法自主制定，自2018年1月1日起執行。實行政府指導價的整車運輸各貨物品類基準運價不變，鐵路運輸企業可以國家規定的基準運價為基礎，在上浮不超過15%、下浮不限的範圍内，根據市場供求狀況自主确定具體運價水平。

通知要求，鐵路運輸企業應當嚴格執行國家價格政策，自覺規範價格行為。要落實明碼标價規定，在營業場所顯著位置，區分政府指導價和市場調節價分别公示各類貨物具體運價，主動接受社會監督。堅持用戶自願原則，不得強制服務、強行收費，不得采取價格欺詐等不正當手段，損害貨運用戶合法權益。

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