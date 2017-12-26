賈躍亭被要求6天內回國 若逾期未歸會怎樣？

12月25日晚，北京證監局發布通告，責令樂視網前任董事長賈躍亭於2017年12月31日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

通告稱，近期，上市公司樂視網及樂視系相關公司經營困難，賈躍亭作為樂視網實際控制人及前任董事長，在公司急需資金時未履行對上市公司提供無息借款承諾，北京證監局已對賈躍亭違反承諾的行為出具《關於賈躍亭采取責令改正行政監管措施的決定》，截至目前賈躍亭仍未履行承諾且未向北京證監局報送整改報告。

此前，北京證監局已於2017年9月13日向賈躍亭下發了《關於對賈躍亭的監管關註函》，明確要求賈躍亭在見文後立即回國，穩妥處置公司面臨的各種風險，此後也通過上市公司多次向賈躍亭傳達了回國履責的要求，但至今未見其采取相關行動。

通告稱，賈躍亭以投資汽車業務及融資為由滯留境外，其控制的相關公司對上市公司存在巨額欠款，至今尚未歸還，相關行為嚴重侵害了上市公司的合法權益及廣大投資者的切身利益，社會影響極其惡劣。

距離12月31日的歸國期限僅有6天，如果賈躍亭未歸會怎樣？

上海創遠律師事務所高級合夥人許峰律師認為，上述通告僅為一項監管措施，如果賈躍亭未能按期回國，監管部門也沒有強制手段令其歸國，並沒有很好的應對方法，上述通告可以視為一種監管努力。

此前，賈躍亭姐弟已被北京證監局點名。

12月7日晚間，樂視網公告稱，北京證監局對賈躍亭和賈躍芳下發責令改正的行政監管措施。

北京證監局認為賈躍亭、賈躍芳在上市公司經營困難之際抽回全部借款，拒絕履行承諾，置公司風險於不顧，嚴重損害上市公司及廣大中小投資者的切身利益，社會影響惡劣。

北京證監局要去賈躍亭、賈躍芳就上述違規行為出具書面整改報告，報告內容包括但不限於：對存在問題的認識情況、采取的具體整改措施、未整改問題的原因、後續整改計劃、整改期限等。

事實上，賈躍亭已經被列入“老賴”名單。

12月11日、12月15日，賈躍亭兩次被法院列為“失信被執行人”，即通俗上說的“老賴”。

中國執行信息公開網15日顯示，賈躍亭第二次被列為失信被執行人，執行法院為北京市第三中級人民法院。

為什麽被列入“老賴”名單？

全部未履行生效法律文書確定的義務。賈躍亭有四條根據生效法律文書確定的義務：

一，向華福證券有限責任公司支付人民幣3.05億元。

二，向華福證券有限責任公司支付違約金（按照每日15.25萬的標準，自2017年6月22日起至實際支付之日止）。

三，向華福證券有限責任公司支付遲延履行期間的債務利息。

四，負擔的申請執行費人民幣38.77萬元以及執行中實際支出費用。

而在12月11日，北京市第三中級人民法院發布消息，賈布斯也被列為“失信被執行人”。

為什麽會被列為“老賴”？

為什麽會被列為“老賴”？

向平安證券股份有限公司未履行款項。據北京市第三中級人民法院，未履行款項合計超過4.79億元，具體內容包括：

一、向平安證券支付初始交易金額人民幣4.621億元。

二、向平安證券支付利息414萬余元。

三、向平安證券股份有限公司支付違約金，以對應的購回交易金額為基數，按照日萬分之五的比率，計至賈躍亭實際清償之日止，暫計至2017年6月27日為909.8872萬元。

二、向平安證券支付執行證書公證費142萬余元，律師費256萬元。

短短三天內，賈躍亭兩次被法院列為“老賴”，未履行的義務包括向華福證券支付人民幣3.05億元和向平安證券支付初始交易金額人民幣4.62億元等，總金額將近8億。

據幫主的同事劉洋從知情人處獲悉，據不完全統計，賈躍亭在三中院被列為被執行人的案子就有9起，其中最高的負債達14億，9起案件僅執行費就逾600萬。

國內欠債未還，國外造車融資假消息不斷

賈躍亭投資的汽車初創企業法拉第未來，據傳言，拿下的10億美元融資，但至今仍未公布資金提供方。此前李嘉誠的兒子李澤楷、泰國國家石油公司均被傳出是資金提供方。不過，12月7日，李澤楷本人稱，無意對法拉第未來作出投資或展開合作，沒有任何投資或合作意向。12月25日，泰國國家石油公司（PTT）回覆澎湃新聞稱，PTT沒有對法拉第未來（Faraday Future）做出任何投資行為。

新京報 責任編輯 ：張建利

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