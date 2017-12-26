〈房產〉全台前11月房屋首次移轉量約10萬棟創近3年新低

據內政部最新公告買賣移轉棟數資料顯示，今年前 11 個月全台房屋移轉棟數為 24.1 萬棟，年增約 9%，全年應會落在 26.5-27 萬棟間，如統計第一次完工的數量來看，前 11 月的第一次登記數量約 10 萬棟，數量則是 2014 年以來的新低量。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年買賣移轉棟數要重新站回 27 萬棟有些挑戰，不過整體來看仍比去年的超低量 24.5 萬棟明顯反彈，從過去的歷史經驗來看，通常波段的超低量縮後，來年伴隨反彈的機率相當高，且有機會延續到第 2 年，主要是過去一年市場交易過度觀望，等到政策管控力道較為鬆手，且陸續看到高端市場交易回溫，買氣也在今年緩步釋放，不過較高點讓價、參考近半年實價仍是市場上比較容易成交的價位帶。

全台今年前 11 月移轉棟數為 24.1 萬棟，年增約 9%，不過第一次移轉數量前 11 月為 10 萬棟，前兩年的同期水準約為 11 萬棟，今年新成屋完工量已經量縮，不過兩年前的房產市況欠佳，完工後將轉為餘屋銷售，對市場價格仍有競爭壓力。

至於其他各項移轉部分，拍賣移轉今年前 11 月共 4422 棟，可望連續三年拍賣移轉低於 5000 棟，目前的水準僅為過往房市斷頭潮時的 1 成，顯見當前房市雖低迷，但並未出現大量斷頭的現像，至於前 11 月繼承移轉為 4.9 萬棟，可望續創歷史新高，贈與移轉則是前 11 月 3.9 萬棟，大致和去年同期的水準相當。

曾敬德表示，今年許多指標都已經出現交易量落底反彈的訊號，價格則擺脫 2014、2015 的快速修正期，呈現高檔修正後的盤整格局，展望 2018 年交易量能會延續 2017 年的反彈力道，至於價格還是會受到民眾對於房價預期與新成屋價格競爭等影響，表現空間有限。