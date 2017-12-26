築高牆建議挨批柯文哲這樣說

針對陳抗團體脫序，台北市長柯文哲昨指出，除要重訂作業流程外，中央政府硬體的改善，像圍牆、鐵欄杆應該要加高，再不改善的話，每次陳抗被迫有大量警力去做人肉盾牌，不過對比他三年前說要「推倒高牆」，如今卻要築高牆的這番談話被網友罵翻。柯文哲今 (26) 日表示，如果硬體可以改善，可以減少警力使用，他還是支持。

柯文哲表示，在開檢討會的時候，他比較精確的用詞是「物理阻隔」，是否可以透過中央硬體的改善，來減少使用警力。坦白講，警力在那天遊行花掉超過三千人，為什麼後來會下令排除，是因為從早上到半夜 12 點，警察累了、受不了了，還是用一些硬體改善，以減少警力損耗。

柯文哲強調，「物理阻隔」不是一定要築監獄式的高牆，以前他在台大醫院上班，看到張榮發基金會，「那個做的還可以看」，有時候政府為了圍牆好看美觀，每次陳抗卻動用幾千名警力，從早上耗到晚上，這樣警察會累。如果硬體可以改善，可以減少使用警力，他還是支持。

至於他說「鬧夠了、該驅離」，引發勞團不滿，柯文哲解釋，人民當然有陳抗自由，但躺在中華路、忠孝西路，造成幹道交通阻塞，一、兩分鐘可以當作 kuso，大家笑一笑就好，但從晚上 6 點到 12 點，搞六個鐘頭，警察疲於奔命，有時行政首長還是要處置。

有民調指出，柯文哲的信任度比總統蔡英文、行政院長賴清德及新北市長朱立倫還要高，柯文哲笑說「就講話白目吧」。媒體追問，白目讓民眾更信任？柯說「我是比較願意認錯」。他表示，錯就錯了，一個人有很多面向，像另一家媒體做出來的民調，他的滿意度還是很低，有可以改進的，就盡量改進。

對於民進黨立委姚文智洋洋灑灑做了 18 頁文宣，指柯文哲執政 3 年有諸多政見跳票，柯文哲表示，他覺得不錯，不管對議會或媒體的批評，都會拿回去研究一下，況且有人做表格分門別類，應該改的，就改一改，如果願意面對問題，會進步的更快，「有人要免費去當研討會主委的角色，要跟他說謝謝。」

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