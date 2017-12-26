哈啦財經／天上人間大人物通吃郭董豐收的一年

即將迎來 2018 年，而 2017 年裡企業界裡要說收穫最多的，就不能不提鴻海集團董事長郭台銘。除了積極爭取東芝記憶體晶片事業外，也因為與美國總統川普同框出現在白宮，以及先後會面大陸國家主席習近平、國務院總理李克強而屢屢躍上新聞版面，甚至親身恭迎湄洲媽祖來台，天上人間大人物通吃，成為最風光的企業大老。

郭董在今（2017）年初愛心嘉年華會上表示，猴年成績該檢討是鴻海 20 多年來首次衰退，還說迎來的雞年仍撲朔迷離，不確定因素仍存在，但已明確指出，雲端、大數據與智慧家居是未來趨勢，強調「鴻海方向沒有錯，現在只是過度時期」，於是今年郭董堪稱空中飛人，專機好忙世界各地飛來飛去，尤其是美國與中國大陸！

集團愛心嘉年華會後過了一個年，原本每年都會領軍開工典禮的郭董卻意外缺席，改由鴻海集團副總裁呂芳銘主祭，對於郭董神隱，呂芳銘僅說「郭董出國拚經濟」。由於當時日本媒體傳出郭董與阿里巴巴集團創辦人馬雲、軟銀社長孫正義將攜手赴美投資，引發各界揣測，沒想到 4 月底，郭董就與美國總統川普同框出現在美國白宮，共同宣布百億美元的美國投資飛鷹計畫。

若從白宮現場直播畫面來看，川普可說是為郭台銘做足面子，川普致詞不僅以「我的朋友，全世界最成功的商人之一」來形容郭董，握手也握了 4 次，期間更熱情的把手搭在郭董肩上跟他多聊幾句，而美國媒體與民眾也透過這場直播再度認識這個來自台灣的企業家。

郭董不僅同框川普，他在中國大陸也陸續與政府高層會面，5 月初親自在河南鄭州富士康科技園接待大陸國務院總理李克強，當時郭董受訪時表示，鴻海不只在北京、上海投資，也要在鄭州擴大發展，包括研發中心、LED 面板、電動車與物流項目等。以實際行動證明鴻海不只赴美投資、大陸布局也不會減碼。

10 月底，中共 19 大落幕，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂公開會見多名外賓，包括臉書創辦人祖克柏、蘋果執行長庫克，郭董也在其中，雖然他沒有透露與習近平談了些什麼，但會上記滿兩張 A4 紙筆記，私底下習郭兩人有沒有碰面與對談頗有想像空間。

郭董今年雖然在東芝記憶晶片出售案中失利，但他「東西方通吃」，相較時常被批評「走不出去」的小英政府，也難怪郭董老是被拱選總統。更何況，郭董不僅美國、大陸強人都見到面了，連天上神明也積極拉攏，今年大年初一就決定 9 月底要親自到大陸福建湄洲迎接湄洲媽祖來台展開睽違 20 年的巡安，還說到美國設廠，也要請媽祖坐鎮保佑集團事業。鴻海開疆闢土，求心安、求無形的助力，若以結果論，郭董還真的是天上人間大人物通吃，堪稱為今年最風光的企業大老。

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