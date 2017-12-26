購物旺季美股衝高 消費類股漲聲響

1111 起跑的消費旺季再創銷售佳績，股市也一片漲聲回應，統計 1111 以來全球主要股市中，美股上漲 5.9% 表現最吸睛，類股則以非必需消費類股上漲 8.8% 居冠。儘管美股仍處歷史高點，但經濟持續復甦，加上稅改、升息等基本面支撐下，包括消費相關及擁有長線題材的生技產業，都是可以多加留意的標的。

鉅亨基金交易平台指出，今年全球股市上漲了一整年，到了年底的消費旺季，股市持續向上衝高。自 1111 以來，以已開發市場的歐美股市表現較為突出，尤其美股受惠總統川普稅改與強勁的勞動市場數據，支持股市維上漲 5.9%；歐洲股市主要受惠於經濟數據強勁，根據彭博資料顯示，最新的歐元區綜合採購經理人指數為 57.5 高於前期的 56.0，顯示歐洲景氣持續熱絡，有利歐洲股市表現，希臘、瑞士、葡萄牙、西班牙、德國股市皆走高，漲幅介於 2.4%~7.8% 之間。

鉅亨基金交易平台針對美股各類股表示，年底向來是購物旺季，各種購物節慶輪番上陣，隨著購物型態的轉型，在網路購物節與傳統節慶雙雙加持下，有利消費者購物與送禮需求提升，刺激消費增長，消費類股將是最直接受惠的產業，非核心消費與核心消費類股皆表現不俗，分別上漲 8.8% 與 6%。

鉅亨基金交易平台進一步指出，而受到聯準會 12 月升息，銀行的借放貸利差得以擴大，有利銀行股獲利，使得近期金融類股上漲 6.5%；原物料類股與醫療保健類股近期也維持穩健上漲的走勢，分別上漲 4.1% 與 3.7%，原物料受惠於全球經濟復甦與川普擴大基礎建設等議題，醫療保健類股則有人口老化的題材支持。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，美國仍為世界經濟的龍頭，加上川普稅改過關斬將以及強勁的勞動市場數據，看好未來美國經濟持續向上，是基金投資中不可或缺的核心資產。類股上，除了持續受惠消費提升的消費相關類股外，已開發國家人口老化已是現在進行式，對於醫療保健及生物科技的需求攀升，建議投資人可佈局生技基金。