需求冷... 分析師下調iX出貨量預估

據《彭博社》，分析師下調蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) iPhone X 明年第 1 季出貨量預估，主要是因為假期購物季的尾聲，出現需求冷淡的訊號。

國金證券 (Sinolink Securities Co.) 分析師 Zhang Bin 於週一 (25 日) 報告指出，明年首季出貨量或將低至 3500 萬，低於他此前所估計，「第 1 波需求熱度退燒之後，市場現在擔心 iPhone X 的高標價或將於第 1 季弱化需求。」

沃倫資本 (JL Warren Capital LLC) 則指出，由於部份蘋果供應商下砍訂單，因此預估明年第 1 季出貨量將從第 4 季 3000 萬降至 2500 萬。這間總部位於紐約的研究機構上週五 (22 日) 發表客戶報告指出，出貨量減少反映出「 iPhone X 因為單價高與引人入勝的革新缺乏而需求趨軟... 壞消息在於，高度被關注與行銷的 X 並未提升全球對 iPhone X 的需求。」

蘋果市值朝 1 兆美元前進之際，該公司也指望大幅「改版」的 10 週年紀念 iPhone 能提振出貨量。蘋果正面臨來自三星電子 (Samsung Electronics Co.) 的新挑戰，該公司自 Galaxy Note 7 起火事件迅速恢復，與此同時，中國品牌如華為、 Oppo 及小米也在分散中國與其他新興市場如印度等國潛在消費者的注意力。

Canalys 分析師 Jia Mo 指出，蘋果近來力求提升 iPhone X 生產，使目前的產品供需大致平衡，「如果蘋果推出更多含有 iPhone X 特色功能且價格範圍更廣的裝置，市場仍對蘋果 2018 年的產品抱持高度期盼。」

根據 Cowen & Co. ，消費者似乎還是選擇機型價格較便宜的 iPhone ，說明蘋果以多樣新技術「塞滿」 iPhone X ，卻無法以 999 美元的價格「收服」消費者。新功能如臉部辨識與虛擬實境等，預告蘋果對未來智慧手機的願景與方向，但其他問題如擴增實境 app 的欠缺，似乎也波及購買意願降溫。