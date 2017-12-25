若2017不結束該有多好 這是美股投資人最想要的聖誕禮物

對很多投資人來說，2017 年不結束，可能就是最好的聖誕禮物。

今年是快樂的一年，道瓊工業指數上漲了 25%。是 2013 年以來，最好的年度表現。如果本週出現「聖誕行情」，帶動道瓊今年漲幅達到 26.5%，那麼，這將是自 1996 年以來，最強勁的漲幅。

不只道瓊，今年標普 500 指數也大漲了 20%，亦為 4 年來最好的表現；納斯達克甚至飆漲近 30%。

《CNN Money》報導指出，與波動極大、略顯混亂的比特幣不同，股市的恐慌，通常是短暫的，且經常被「事後證明」為最佳買點。

自總統大選前夕迄今，標普 500 甚至沒有下跌超過 3%，創下最長時間記錄，市場的冷靜反應，讓有「恐慌指數」之稱的 VIX，波動幅度創歷史新低。

華爾街的欣欣向榮，來自非常健康的基本面，強勁的經濟成長、企業利潤增加，以及對稅改的期待，都是重要因素；本次稅改，讓企業稅率大幅下降，使股票更具吸引力。

道瓊指數今年大漲 5000 點 （圖取自 CNNMoney）

但 2018 年的一個關鍵問題是，對已經很健康的經濟再進行刺激，是否會產生意想不到的後果？8 年來，牛市的成功方程式，包括了經濟穩步成長、極低的通膨率和聯準會 (Fed) 的谷底利率。

若稅改最終喚醒了通膨，迫使 Fed 加速升息，就可能破壞支撐牛市的「金髮女孩」大環境，這也是投資人最不想看到的局面。

編按：「金髮女孩」(Goldilocks) 的說法，源自童話故事中，金髮女孩闖進 3 隻熊的家，偷吃牠們的粥，試到第 3 碗不燙、不冷「溫度剛好」的粥，才將其吃完；之後，此情節被用於形容不過熱、不過冷，「剛剛好」的經濟環境。