iX訂單遭狂砍4成 Barron's：蘋果產品推陳快 股價離巔峰仍遠

周一 (25 日) 蘋果供應鏈消息傳出，由於 iPhone X 新機銷售不如預期，蘋果已向供應鏈砍單 4 成，從原先的 5 千萬支狂砍至 3 千萬支，砍單幅度超乎預期。

而蘋果 (Apple)(AAPL-US) 今年股價衝高，年漲幅已超過 51%，財經專業雜誌《Barron's(巴倫)》周刊周末最新一期封面，直接點名 2018 年蘋果市值可突破 1 兆美元。但一些投資人則擔心，這可能是一種「死亡之吻的封面詛咒」，不利股價。

「死亡之吻」的詛咒，意思是奠基於人性上，當個股成為雜誌封面時，表示所有人都已經注意到這支股票，企業也可能因此過於自滿。因此這其實是一種信號，提醒投資人可以逃離了。

一個著名的例子，是 1999 年 Jeff Bezos 獲選時代雜誌年度人物，結果亞馬遜 (AMZN-US) 股價，由當年 12 月的 113 美元高點，到 2001 年 10 月，重挫到只剩 5.51 美元。

《Market Watch》報導，但 Ritholtz 財富管理公司的 Josh Brown 認為，這種詛咒成為話題，其實毫無價值，投資人可以無視。

Brown 表示，無視雜誌封面，並不是認為投資應該排除人性成分。而是人們對雜誌封面的評論，其實是一面鏡子，反映自己原先的想法。

Brown 認為，沒有認真的專業人士，會只因為雜誌封面主題，而改變投資組合。那些已經和雜誌看法相同的人，會分享其中的觀點，而那些原本就反對的人，就視這為證據，相信股價已經到達頂點。

《巴倫》在封面報導認為，當前蘋果股價 175.01 美元，市值近 8990 億美元，由於蘋果離頂點仍遠，明年市值就可望達到 1 兆美元。

《巴倫》主要是回顧蘋果多年以來的發展及股價變化，2011 年賈伯斯 (Steve Jobs) 因病過世，人們認為蘋果已死，但之後推出的 iPhone 4S 機種依舊強勢，2012 財年蘋果營收上漲 60%，股價升幅逾 80%。

蘋果發展備受矚目 (圖取自 Barron's 網站)

在 2014 年之後推出大尺寸機型，又將蘋果吸引力帶往新高。不過，就在蘋果今年再漲 50% 之後，人們愈加擔心，蘋果股價已經到達頂峰。

再加上周一 (25 日) 市場消息傳出，一些蘋果供應鏈業者指稱，由於 iPhone X 價格太貴，導致 iPhone X 新機銷售狀況不如預期，蘋果因此下修明年首季的銷量預估 4 成，從原先的 5 千萬支狂砍至 3 千萬支，新機訂單的下砍幅度遠遠超乎預期。

《經濟日報》報導，目前消費者買氣已經開始轉向性價比較高的 i7，估計明年首季 i8、iX 等機款銷量都將下滑，惟 i7 有望上升。

但《巴倫》的看法認為，蘋果離巔峰仍遠，因蘋果近來的產品仍不斷有變化，最新帶領市場的產品，是無線耳機 AirPod。這種現象有助蘋果提高自身的本益比，幫助股價衝高。