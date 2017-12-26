耶路撒冷問題遭譴責 美國大砍聯合國預算2.85億美元

美國政府表示，將削減美國給聯合國 2018-2019 年預算 2.85 億美元。 此外，美國政府還計劃削減聯合國的管理職能和支持職能。就在美國宣布削減聯合國預算前一周，聯合國大會通過一項與耶路撒冷有關的決議案，等同要求美國撤回承認耶路撒冷為以色列首都的決定。

美國政府表示，已經通過談判，就大幅削減聯合國預算達成一致。

美國的聯合國特派團周日表示，美國給予聯合國 2018-2019 年的預算將較此前兩年削減 2.85 億美元。 此外，美國政府還計劃削減聯合國的管理職能和支持職能。

美國駐聯合國代表 Nikki Haley 說，聯合國的「低效率和超支」是眾所周知的，她不會讓「美國人民的慷慨大方」被利用。

她還表示，雖然美國特派團對預算談判的結果感到滿意，但它將繼續「想辦法提高聯合國的效率，同時保護我們的利益」。

川普政府的目標之一是減少美國對聯合國的貢獻。根據 PolitiFact 的數據，美國目前在聯合國的預算占到了聯合國年度總預算的 22%，即每年約 33 億美元。

就在美國宣布削減聯合國預算前一周，聯合國大會於 12 月 21 日通過一項與耶路撒冷有關的決議案，等同要求美國撤回承認耶路撒冷為以色列首都的決定。

決議說，任何關於該城市地位的決定是「無效的」，必須取消。

該無約束力的決議得到了 128 個成員國的支持。35 個國家棄權，另外 9 個投票反對。

Nikki Haley 在聯合國的投票前演講強調，美國的這一決定並沒有預先判斷任何以巴談判的最終地位問題。如果雙方同意的話，並不排除兩國解決方案。

她說：「美國今天將會記住今天，在這天，我們行使我們作為一個主權國家的權利，而被各方攻擊。」「美國將把我們的大使館搬往耶路撒冷，這是美國人民希望我們做的事情，這是正確的事情。聯合國的任何投票都不會對此有什麼影響。」

川普此前警告說，他可能會削減對決議投贊成票國家的財政援助。他說：「他們花費（美國）數億美元，甚至數十億美元，然後他們投票反對我們。」

『新聞來源／華爾街見聞』