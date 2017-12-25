柯P執政三周年她比柯文哲更像柯文哲

台北市長柯文哲今 (25) 日舉行「進步價值，光榮城市」就職 3 周年記者會，不過有民調指出，他施政滿意度微升到近 43%，不滿意度近 51%，54% 民眾指柯文哲競選連任不再投他，認為「口水比有感施政多」，而 3 年來最有感施政占比最高竟是「不知道」，對此，柯文哲坦承，民調做出來還是很爛，但比去年有進步，繼續努力就好。

對於這三年來，改變最大的地方？柯文哲說，都差不多，以前是外科醫生比較急，這也沒辦法，他當到台大外科加護病房主任，管最多是 250 人，不需要溝通，只需要下命令，可是當他要管 8 萬人，透過 8 萬人去影響 270 萬的市民，是需要說服，所以管理方法是不同的。

至於最後一年任期想要改進的地方？柯文哲指出，還是持續改進，有錯就改，希望整個團隊越來越完整，效率越來越高，要解決的問題多的是，像大巨蛋、北藝，舊的要收拾、善後，新的像公宅一路在蓋，算一算明年到年中的時候，同時有 33 個工地要開工，已經超過都發局的負荷，所以很多要準備的。

柯文哲強調，他個人反對亮點政治，常常為了亮點政治，做很多不切實際的東西，他還是堅持政治是落實在人民每天的生活當中，這是他的政治理念，不過人民埋不埋單，這個可以討論。

至於終極目標，柯文哲僅說，「就把事情做好。」

特別的是，柯文哲在記者會中，感謝相識 20 年，現任市長辦公室主任蔡壁如，他笑說常對外講「蔡壁如比柯文哲更像柯文哲」，因為蔡是他第一個部下，就是個很精確、效率很高的機器，他花了 20 年才知道，不是每個部下都像蔡壁如，柯也說「打天下還是要有一批很辛苦的人才能成功」，謝謝蔡壁如 20 年來對他的幫忙。

對於生命中另外兩位重要的女人，柯媽媽何瑞英、以及妻子陳佩琪，柯文哲則說，對自己的媽媽不用多講，一定是永遠疼愛子女，不過自己在台北工作，爸媽兩個老人家丟在新竹，有時候想起來也是有點擔心，兩個老人到底誰在顧？雖然現在健康狀況是還好，只是有時候想一想 80 幾歲了。

至於對陳佩琪，柯文哲說，「辛苦了。」

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