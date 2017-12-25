台經院11月製造業營業氣候測驗點為99.49點，減少1.09點，連三跌

【財訊快報／編輯部】觀察近期國際預測機構對全球經濟成長的看法，聯合國 (UN) 分別提高今明兩年的預測結果各 0.1 個百分點，而環球透視 (GI) 與經濟學人 (EIU) 則維持先前預測不變，加上美國、歐元區今年前三季經濟成長率呈現逐季上揚態勢，日本上修今明兩年經濟成長率各 0.4 個百分點，中國民間消費與投資成長維持擴張，顯示國際經濟穩健復甦。另一方面，受惠於全球景氣持續溫和復甦、國際原物料價格走高、海外機械設備需求暢旺等因素，令外銷訂單連 16 個月成長，11 月出口成長率再度重回兩位數成長，然受到半導體設備進口連續 7 個月雙位數衰退、電子零組件業淡季效應發酵，令晶圓代工、面板、LED 廠商營收較上月略減，使得製造業廠商對於當月景氣看法保守。



服務業方面，百貨週年慶檔期步入尾聲，業績高峰已過，所幸業者積極擴大促銷預算、開發與引進新產品速度加快，使得零售業對於當月景氣看法不至於過度保守。此外，儘管證券保險業在經紀業務、自營操作獲利、保費收入上的表現較上月為好，然在淨利息收入、營業利益上看壞的廠商仍居多，令該業對於 11 月與未來半年景氣看法多以持平看待；營建業儘管土木工程收入認列有限，然受惠於國內六都建物買賣移轉件數大增，影響廠商對當月與未來半年景氣看法。根據本月營業氣候測驗點調查結果，製造業與服務業連續三個月呈現下跌態勢；營建業則結束上個月下跌的走勢轉為上揚。



在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2017 年 11 月問卷結果顯示，認為當 (11) 月景氣為「好」比率 23.8%，較上月 26.8% 減少 3.0 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 21.7%，較上月 26.2% 減少 4.5 個百分點；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 21.4% 減少 2.2 個百分點至當月的 19.2%，看壞比率由上月的 18.7% 減少 1.7 個百分點至當月的 17.0%，其中權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業、化學工業對當月與未來半年景氣看法皆以持平看待居多。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過台經院模型試算後，2017 年 11 月製造業營業氣候測驗點為 99.49 點，較上月之 100.58 點減少 1.09 點，為連續三個月的下跌走勢。



在服務業調查部分，多數產業對當月與未來半年景氣看法皆以持平看待。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經台經院模型試算，2017 年 11 月服務業營業氣候測驗點為 90.12 點，較上月之 90.47 點減少 0.35 點。



在營造業方面，雖然 2017 年 11 月土木工程收入認列有限，但建築工程收入有所起色，故當月營造業看法以持平視之；而雖然市地重劃暨特定區之統包工程相繼啟動，對於公共設施基礎項目之投入將先行，但礙於公務預算消化受制於現實環境條件的欠缺而推進有限，故未來半年營造業景氣看法僅以持平視之。而不動產業方面，2017 年 11 月國內六都建物買賣移轉件數月增率高達 24.3%，成為此次驅動營建業營業氣候測驗點強勁反彈的主因；而短期內國內房市將處於震盪盤整階段，各區域呈現漲跌互見的局面，故高達七成以上的廠商認為未來半年景氣看法為持平。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 11 月營業氣候測驗點為 100.15 點，較 10 月之 93.69 點上揚 6.46 點，結束上個月下跌的走勢。



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