中國成瑞士最大黃金出口國 香港居次 印度掉至第3

根據瑞士海關最新資料顯示，今年 11 月中國是瑞士最大的黃金出口國，其次是香港，印度下滑至第 3。

FX168 財經網報導，資料顯示，11 月中國從瑞士進口 34.9 噸黃金，香港進口了 29.2 噸。需注意的是，香港的黃金進口最終可能也是出口至中國，這意味著整個中國 11 月進口了 64.1 噸黃金。

同時，今年絕大多數月份一直霸佔瑞士黃金出口國榜首的印度，11 月的排名下滑至第 3 位，共從瑞士進口 26.1 噸黃金。

瑞士 11 月黃金出口國排名。圖：Gold Charts、FX168 財經網)

實體黃金從西方流入東方的強勁趨勢一如往常，其中亞洲和中東基本吸收了瑞士 78% 的黃金出口。

值得注意的是，香港在中國黃金進口中的地位正在下降。事實上，香港已經不再是中國黃金進口的代理人，現在更多的黃金都是完全繞過香港並直接進入中國。而中國又是全球最大的黃金生產國。

全球黃金的流動對國際金價十分重要，目前顯然東方更多將實物黃金持有在手中，而不是去交易它。東方人將其視為儲蓄財富的真正方式，多數情況下只在必要時才使用它，而不是在價格上漲幾美元的情況下。

例如，中國進口黃金，但法律不允許出口黃金。隨著時間的推移，這勢將對全球可用黃金供應產生影響。特別是考慮到，黃金產量已經達到頂峰，全球新開採的黃金產量也正逐步下降，儘管剛開始時是緩慢的。

美股回檔、比特幣暴跌以及地緣政治緊張致避險情緒升溫，黃金價格上週五 (22 日) 刷新 1276.2 美元的逾 2 週半新高。分析師表示，1 月初黃金若突破 200 日移動平均線，將上探 1300 美元大關。