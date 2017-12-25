市場空降這3大利多 讓黃金刷2週半新高

市場空降 3 大利多，黃金價格上週五 (22 日) 刷新 1276.2 美元的逾 2 週半新高。最新調查顯示，市場多數看好本週金價表現。FX168 財經網報導，分析師認為，在假期交易時段，本周美元難以找到動能，且屢創新高的股市在稅改法案得以通過後遭到拋售，可能有助於推高金價，1 月初可望上探 1300 美元。

黃金刷逾 2 周半新高。

黃金上周空降的 3 大利多分別是：

一、黃金消化川普稅改法案利空再攀升

美國參眾兩院通過川普的稅改法案，企業稅最高稅率從 35% 大幅降至 21%，有分析預料，稅改後 10 年將增加 1.5 兆美元債務負擔，當前美國國債已高達 20 兆美元。

此外，美國眾議院上週四 (21 日) 以 231-188 票的結果通過權宜支出法案，而隨後參議院也以 66-32 票的結果通過該法案，意味著美國政府將避免在耶誕節前關門。這項法案將令政府維持運作直到明年 1 月 19 日，並提供 45 億美元緊急資金用於導彈防禦等國防開支，還為兒童健康保險計畫提供 28.5 億美元的資金支援。

儘管美國通過稅改立法，但美元和美股卻遭到市場「買預期、賣事實」的操作承壓走低，而金價上週五 (23 日) 強勢突破 200 日均線 1269 美元的關鍵阻力，並觸及 1276.20 美元的 2 周半高位。

二、獨立派贏得加泰隆尼亞議會選舉，避險情緒再度升溫

上周西班牙加泰羅尼亞議會選舉結果出爐，獨立派組成的議會團體在大區議會的 135 個議席中，獲得 70 個多數席位，這對一心想消除加泰羅尼亞獨立活動的西班牙首相拉霍伊造成了不小的打擊。

此外，川普宣佈耶路撒冷為以色列首都遭到孤立，逾 120 個國家上週四 (21 日) 投票支持要求美國撤回該決議。胡塞武裝前不久再次對沙烏地阿拉伯發射導彈，讓老冤家沙國和伊朗之間的緊張關係加劇。川普的做法無疑是向中東火上澆油，讓複雜的地緣局勢更加不穩定。

地緣政治避險情緒再度升溫，提振了現貨黃金價格。

三、比特幣「雪崩式」下跌，金市消除一大逆風因素

上週五 (22 日) 本比特幣在近期暴漲之後慘遭「血洗」。比特幣連續跌破 16000、15000、14000、13000 和 12000 美元，據盧森堡交易平台 Bitstamp，比特幣最低跌至 11160 美元。

另一主流比特幣交易平台 Coinbase 報價顯示，比特幣跌破 11000 美元關口，24 小時內跌幅一度高達 36%，較上周日創下的紀錄高位近 2 萬美元則暴跌逾 40%。此前 Coinbase 一度暫停了比特幣等加密貨幣的交易。不過，比特幣在大跌之後很快回升至 13059 美元，日內跌幅縮小至 17.32%。

芝商所比特幣 1 月份期貨合約報價跌至 12265 美元 / 枚，一度觸發熔斷機制，日內稍早高見 15825 美元 / 枚。數位貨幣全線大跌，乙太坊、比特幣現金、萊特幣均跌超 20%。

比特幣價格走勢 (圖：Coindesk)

比特幣之所以遭遇「瀑布式」下跌，有報導指「元兇」有可能是川普的稅改。根據最新的稅改方案，虛擬貨幣的投資者將失去一項有吸引力的稅務優惠。專家表示，新法案將禁止虛擬貨幣持有者在將一種虛擬貨幣交易為另一種時，推遲繳納資本所得稅，從而關閉了當前稅法中的灰色地帶，對虛擬貨幣的投資者來說是個壞消息。

「雷根經濟學之父」David Stockman 指出，比特幣狂熱己經耗盡了原本對黃金的需求，當其崩跌時，很多需求將重返黃金，人們也將逃離股票和債券市場，這將是 9-10 年內首次。

Stockman 認為現在是買入黃金和白銀的理想時機。黃金是最終也是唯一的真正貨幣，它在緊要關頭是唯一安全的資產。10 年期債券殖利率當前位於 2.4%，遠低於其最終的殖利率。因此，剩下的唯一安全資產就是黃金。

展望黃金走勢

市場分析師認為，美元走弱，減稅拋售來襲，比特幣崩潰，阻擋黃金逆風已經消失，黃金短期內可能會繼續保持高位。

此外，朝鮮半島緊張局勢升溫，聯合國安理會通過對北韓祭出新制裁，削減將近 90% 的北韓能源出口，北韓認為這是「戰爭行為」，揚言報復舉手的國家，並堅持發展核武對抗美國，半島戰爭看似一觸即發，將使資金流向黃金避險。

分析師表示，1 月初黃金若突破 200 日移動平均線，將上探 1300 美元大關。不過，1280 美元可視為短期關鍵阻力，1290 美元是自 7 月低點至 9 月高點的關鍵回檔點。