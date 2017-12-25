油市暗藏3大殺機 恐引發油價暴跌

2017 年交易即將接近尾聲，2018 年油價走勢將如何？據 FX168 財經網報導，能源政策專家 Michael Lynch 分析，市場上仍存在 3 種可能導致油價暴跌的事件，包括：美國股市大幅回檔，可能會引發大宗商品的拋售；有 OPEC 成員國或者俄羅斯改變迄今為止對於減產決定的嚴格遵守情況；美國原油產量大幅增加，以至於 OPEC 視為對其長期原油市佔率的威脅。

〈美股大幅回檔〉

Lynch 說，在市場上已有跡象顯示我們將看到一些泡沫橫生，尤其是比特幣 (Botcoin) 及標普 500 指數成份股本益比超過 25 倍，遠高於歷史平均水準 15 倍以上。

VTB Capital 全球宏觀策略師 Neil MacKinnon 表示，今年美國股市的超低波動率「非常容易受到衝擊」，而當前的穩定局面實際上可能引發未來的不穩定。

Lynch 認為，假如美國股市明年進入熊市區域，出現大幅回檔，可能引發金融市場傳染效應，原油等大宗商品或將受到影響。

〈OPEC 和非 OPEC 不遵守減產決定〉

Lynch 指出，另一對原油的潛在威脅在於，有 OPEC 和非 OPEC 產油國減產協議的參與方 -- 比如伊拉克和俄羅斯 -- 開始不遵守減產決定，這可能導致沙烏地阿拉伯決定讓油價下滑。

不過，美國外交關係委員會 (Council on Foreign Relations) 的 Amy Myers Jaffe 上周在《休士頓紀事報》(Houston Chronicle) 撰文指出，沙烏地阿拉伯別無選擇，只能支持油價，因為他們的經濟嚴重依賴石油，而沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 計畫首次公開募股 (IPO)。

根據 Myers Jaffe，假如俄羅斯態度大轉變並增加其原油產量，那麼爭奪市佔率的最終戰鬥將在美國和俄羅斯之間進行，儘管沙烏地仍然對 OPEC 及其合作夥伴的石油政策具有影響。

Myers Jaffe 指出，目前俄羅斯似乎滿足於與沙烏地就石油市場的穩定進行合作，但諷刺的是，這也符合當前的美國政府，其「美國優先」的就業戰略嚴重依賴於頁岩革命這一經濟引擎。

〈美國頁岩油增產威脅 OPEC 市佔率)

Lynch 認為，頁岩革命和美國石油產量的增加是導致油價暴跌的第 3 個可能因素。

他指出，假如 OPEC 認為它需要在長期內捍衛市佔率，那麼 OPEC 可能會決定讓油價下跌。

OPEC 現在完全承認，美國頁岩油的表現超出其最初的預期。上周，OPEC 上調了對非 OPEC 成員國今明兩年的原油供應增長預期。

國際能源署 (IEA) 表示，儘管 OPEC 產油國已決定將減產協議延長至 2018 年底，但非 OPEC 產油國的供應增幅將超過此前預期，且明年總供應增幅可能超過需求增幅。

美國能源資訊署 (EIA) 在其最新的短期能源展望報告中指出，今年美國原油總產量將平均達到 920 萬桶 / 天，2018 年將達到 1000 萬桶 / 天，這將是最高的年度平均產量。

上周六 (23 日)，西德州中質原油 (WTI) 2 月交貨期約在紐約商品交易所 (NYMEX) 上漲 11 美分或 0.2%，收於每桶 58.47 美元。上週漲 2%，為 3 週來首次呈現上揚。2 月布侖特原油期貨全球基準價格上漲 35 美分或 0.5%，收於每桶 65.25 美元，上週漲 3.2%。WTI 期貨連續 4 個交易日上漲，布侖特則連續 5 個交易日上漲。