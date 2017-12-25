傳統融資渠道受阻 海航轉用優質資產籌資

負債不輕的中國海航集團(HNA Group Co.)在發現部分傳統融資渠道變得既貴且難後，決定利用手中某些最具流動性和價值的資產進一步籌措資金。

這家涉足從航空公司到酒店等多個領域的綜合集團上週在一份監管文件中披露，已借出所持中國郵政儲蓄銀行(Postal Savings Bank of China Corp)(01658- HK)股份中的逾一半，向投資者進行融資。

為獲得貸款，海航集團將郵儲銀行4.7%的股份進行質押。文件中並未披露海航集團通過質押這些股份獲得了多少貸款，但文件稱，相關股份的出借價格較市值折讓約24%。以此計算，總金額為28.3億港元（合3.62億美元）。

郵儲銀行上週五在一份聲明中稱，海航集團是以借股形式向機構投資者進行融資，其總計8.7%的持股比例並未因相關交易下降。

在歐洲，據一份監管文件披露，海航集團一家子公司已用所持德意志銀行(Deutsche Bank AG, DB) 9.9%股份開展了新一輪衍生品融資，實際上是用所持德銀股份謀求一筆數額更大的貸款。海航集團是德銀最大股東，所持股份市值約為40億美元。

海航集團2015年以來在全球進行了超過400億美元的併購交易，最近幾週，隨著投資者對海航集團槓桿水平的擔憂加劇，該公司在股市和債市融資遇阻，在多個國家的併購交易也遭遇監管機構的嚴格審查。

海航集團一些子公司在其債券收益率跳升後已經放棄發行股票或債券融資的計劃。海航集團也在尋求出售大規模的海外商業物業組合，探索更多融資渠道。大約一個月前，海航首席執行長承認公司策略發生轉變，稱海航正尋求出售非核心資產。

海航集團試圖質押一部分流動性較高的投資（包括一些大型上市公司的股份）來獲得貸款，或是將這些資產變現。一位知情人士說，海航不希望用曝光度較高且耗時較長的拍賣程序來出售資產，這種方式要求買家進行一輪又一輪的盡職調查。

海航集團通過奧地利一家資產管理公司持有的德銀股份與今年早些時候持平，當時海航披露持有這家德國銀行近10%的股份。

海航集團上週五表示，奧地利金融市場監管機構Austrian Financial Markets Authority已批準其持有該國資產管理機構C-QUADRAT Investment AG多數股權。

德意志銀行部分投資者和高管最近幾個月一直擔心海航面臨的廣泛壓力可能造成其減持德意志銀行股份，進而損害其他投資者。

今年早些時候，海航集團通過一系列交易買入德意志銀行股票，同時大舉借債為交易融資，並建立了封頂保底(collar)衍生品頭寸，限制德意志銀行股價變動可能造成的收益和虧損。

12月20日，海航集團子公司與瑞銀集團(UBS Group AG)達成一系列新的封頂保底期權交易，向其質押德意志銀行股票換取總額23.6億歐元（約合28億美元）的凈融資。此外海航集團還從瑞銀集團和ICBC Standard Chartered PLC獲得一筆保證金貸款。

整體算下來，海航集團新融資總額較5月份類似監管文件中披露的金額高出約9,900萬歐元（約合1.176億美元）。

據知情人士透露，海航集團本週披露的新封頂保底期權交易融資將有助於保護該公司的德意志銀行股份頭寸，便於應對未來的追加保證金事宜；這筆新融資持續至2020年，期限較之前更長，為海航集團不受德意志銀行股價波動影響提供了額外的保護。

來自華爾街日報

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