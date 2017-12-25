本周解禁市值環比翻倍 解禁壓力集中度高

根據滬深交易所的安排，本周兩市共有55家公司(神州信息(000555-CN)、風華高科(000636-CN)周内分别有兩次不同時間的限售股解禁)的限售股解禁上市流通，解禁股數共計80.20億股，占未解禁限售A股的0.92%。其中，滬市20.05億股，占滬市限售股總數0.48%;深市60.16億股，占深市限售股總數1.32%。以12月22日收盤價為标準計算的市值為1045.28億元，占未解禁公司限售A股市值0.89%。

本周兩市解禁股數量比前一周45家公司增加了35.19億股，增加幅度為78.18%。本周解禁市值比前一周增加了614.76億元，為其兩倍多，為2017年年内第二高。統計數據顯示，本周解禁的55家公司中，12月29日有16家公司限售股解禁，解禁市值合計為487.54億元，占到全周解禁市值的46.64%。本周解禁壓力集中度高。

深市38家公司中，其中，國信證券(002736-CN)的限售股將于12月29日解禁，解禁數量為28.00億股，是深市周内解禁股數最多的公司，占到了本周深市解禁總額的42.43%，解禁壓力集中度高。北部灣港(000582)是解禁股數占解禁前流通A股比例最高的公司，高達371.27%。解禁市值排第二、三名的公司分别是北部灣港和三七互娛(002555-CN)，解禁市值分别為92.43億元、73.61億元。

滬市17家公司中，其中，宇通客車(600066-CN)的限售股將于12月26日解禁，解禁數量為3.10億股，占到了本周滬市解禁總額的22.38%。永吉股份(603058-CN)是解禁股數占解禁前流通A股比例最高的公司，高達414.50%。通威股份(600438-CN)是滬市周内解禁股數最多的公司，多達4.98億股。解禁市值排第二、三名的公司分别是通威股份和正泰電器(601877-CN)，解禁市值分别為65.53億元、51.03億元。

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