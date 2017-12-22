美國人對未來經濟信心稍降 消費者舒適度指數至今年低點

彭博消費者舒適度指數 (Bloomberg Consumer Comfort Index) 周四公布，數據顯示美國民眾 12 月份對美國經濟前景的信心降低，追平今年以來低點。每周彭博消費者舒適度指數也降到 2 個月以來最低。

兩項指標主要調查美國人對經濟的看法及財務狀況，雖然略微走低，但其實仍維持在歷史相對高點附近。

《彭博》報導指出，截至 12 月 17 日當周，12 月份的經濟預期指數從 53 下降到 47，單周彭博消費者舒適度指數則從 51.3 降至 50.8，是截至 10 月 8 日當周以來最低。

此外，當前經濟狀況指標從 50.9 升至 51.3。購物景氣指數從 44 降至 43.1，個人財務指標從 58.9 下滑至 58，後兩者均為 10 月以來最低。

彭博分析，由單月數據回落，說明更多的美國人認為經濟在惡化，這部分所占比例達 34%，是 2016 年 11 月以來最高。再加上消費者舒適度指數下滑，說明消費者支出，有可能不再像之前那麼強勁。另一方面，這也可能反映對共和黨稅改的不良反應。

拉長時間來看，單周彭博消費者舒適度指數為 11 年來同期最高，2017 年的平均值，也是 2001 年以來最高，說明美國人的信心仍強。在就業成長及假日購物節將至之下，有機會拉動經濟成長。