12月美國密西根大學消費者信心指數創三個月新低

一項重要的美國消費者信心指標意外創三個月新低，近期通膨預期創十個月新高。

本周五美國密西根大學公布調查結果顯示，今年 10 月創 2004 年以來新高後，密西根大學消費者信心指數終值連月下降，12 月降至三個月最低點。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 12 月雖低於初值，但略高於 11 月水平。消費者預期指數則是創下了 2016 年 10 月以來最大月增率跌幅。

美國 12 月密西根大學消費者信心指數終值 95.9，預期 97.2，初值 96.8，11 月終值為 98.5。

美國 12 月密西根大學消費者現況指數終值 113.8，初值 115.9，11 月終值 113.5。

美國 12 月密西根大學消費者預期指數終值為 84.3，初值 84.6，11 月終值 88.9。

密西根大學消費者調查研究中心的首席經濟學家 Richard Curtin 評論指出，12 月消費者信心繼續緩慢下行，低收入家庭跌幅最大。但今年總體表現基本持平，這反映出美國消費者對個人收入和就業前景的信心增強，更有把握。

另外，密西根大學調查數據顯示，12 月美國消費者的近期通膨預期明顯回升。

12 月密西根大學 1 年通膨預期終值為 2.7%，雖然低於 2.8% 的初值，但已經是今年 2 月以來最高水平，11 月終值為 2.5%。

12 月密西根大學 5 年通膨預期終值為 2.4%，持平 11 月終值，12 月初值為 2.5%。

數據公布後，美國公債殖利率整體保持漲勢，10 年期美債殖利率小幅上揚。

『新聞來源／華爾街見聞』