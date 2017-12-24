減稅利多已反應 美股封關前高檔無作為 元月行情才值得期待

美股進入封關倒數一周，市場分析師認為，投資人期待的耶誕行情在今年大漲後可能放緩，減稅利多可能已反應完畢。展望明年，部分分析師則因企業獲利進一步改善而提高對明年美股的預期。

林賽集團（Lindsey Group）首席市場分析師 Peter Boockvar 表示，在減稅利多「萬靈丹」帶動下，美股今年以來已經漲了 20%，預期封關前仍可維持在歷史高檔震盪。

瑞信調高標普目標至 3000 點

華爾街分析師目前正在根據減稅政策對資本支出的影響來提高明年美股和企業獲利的預期，其中瑞士信貸將標普 500 指數的預估目標拉高到 3000 點，周五標普 500 指數收盤價為 2683 點。

富國銀行投資研究所全球股票策略師 Scott Wren 也表示，稅改案的企業稅 2018 年由 35% 降至 21%，低於該行原先預估的 23%，預期將可推動企業的收入增加，目前正著手將 2018 年美股目標將順勢升高。

儘管資金流出 元月仍有行情

BofAML 全球投資策略師 Jared Woodard 表示，儘管目前美股出現資金流出，並不意味著封關前最後一周就會出現全面退出，甚至他預計明年元月，美股還會有一番積極作為。