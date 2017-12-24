扯！多益大出包影響2.4萬考生網怒：整場滿臉問號

太誇張！多數大學規定的畢業門檻，以及民眾求職普遍需要的多益（TOEIC）英語測驗，今（24）日竟傳出大烏龍，被爆出聽力測驗播放內容與考題不符，經多名考生反應後，主辦單位在上午 10 時許緊急宣布取消全台考試，影響約 2 萬 4 千人，是多益考試首次出現這種狀況。主辦單位也表示，將在明（25）早於官網公布補救措施。



▲現行多益考試分為聽力、閱讀測驗兩大項。（圖／翻攝自多益台灣區官網）

現行多益英語測驗分為聽力、閱讀測驗 2 項，各 100 題，報名費用為 1500 元至 1800 元不等。不少考生在 PTT 上抱怨，指出多益考試第一題明明是放著男性圖片，但播音內容選項全是「She」開頭，明顯與考題內容不同，且不只一題出現這情況，後來才承認是放錯音檔、大出包，直轟真的太扯，應要求主辦單位退費。

也有不少網友在 PTT 上表示，應考發現播音內容與試題對不上，當下真的懷疑自己英語能力「X 的我以為我英文爛成這樣」「害我困惑半天，整場滿臉問號」「一開始還以為是耳包聽錯，聽到第二題才發現不對勁」「我聽得懂，我只覺得，X！選哪一個都不對啊 XDD」，甚至有鄉民笑稱「根本是去填問卷」。

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