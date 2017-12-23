勞基法修法縮減輪班間隔遭批「血汗治國」

由勞工團體發起的「1223 反對勞基法修惡大遊行」，今 (23) 日下午從民進黨中央黨部北平東路前出發，反對勞基法修惡。國民黨對遊行回應表示，輪班接班間隔應該至少有 11 小時。

國民黨主席吳敦義 23 日出席由中華兩岸民族藝術文化交流協會所主辦「新台灣之子歲末迎新大聯誼」，會前受訪關於下午勞工大遊行的看法時指出，政府的勞基法修正，仍然無法達成勞資和諧與平衡。

吳敦義說，有兩點大家都在訴求，第一點是有連續工作 12 天情形，很多人擔心會過勞。第二點是輪班接班，間隔應該至少有 11 小時。

反對勞基法修惡遊行隊伍中午 12 點 30 分在民進黨中央黨部前集合，2 點 30 分出發，沿北平東路─中山北路，途經行政院、轉忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路，最後抵立法院群賢樓前。

遊行主辦單位表示，勞基法修法不論是七休一彈性放寬、縮減輪班間隔、取消做一算四、提高單月加班上限，沒有一項是對勞工有利的。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，輪班間隔若僅有 8 小時，扣除掉通勤、吃飯等時間，實際睡眠時間僅 3 到 4 小時，一旦修法通過後，恐怕會出現大量的護理人員離職潮。

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