浪漫波波球遇熱引爆標檢局：別用這氣體充填

耶誕、新年佳節即將到來，近來市面出現許多發光「波波球」商品，經濟部標準檢驗局發現，少數業者使用氫氣充填，遇熱容易爆炸導致人員受傷，大陸並已發生多起類似意外。標檢局強調，「波波球」為應施檢驗商品，業者不得使用易燃氣體（如：氫氣等）充填，以符合規定。

新北市歡樂耶誕城人潮擠爆，許多大人、小孩手持發亮的波波球前往，浪漫又吸睛。標檢局指出，「波波球」為含 LED 燈或可充填裝飾物（如：花瓣、氣球、玩偶等物件）之透明氣球，又名「波波氣球」、「告白氣球」等，設計有飄浮型及手持型，通常印有卡通造型外觀，是已公告應施檢驗玩具商品範圍。

而根據應施檢驗玩具商品國家標準 CNS 4797-1 「玩具安全 - 第 1 部：可燃性」第 4.1 節規定，「不得含有易燃氣體、極度易燃液體、高度易燃液體、易燃液體及易燃膠體」，並須貼有「商品檢驗標識」與「中文標示」，才能於市場銷售。



▲標檢局提醒，廉價波波球可能由氫氣充填，安全疑慮升高。（圖／標檢局提供）



標檢局呼籲業者，不能使用氫氣等易燃氣體充填波波球，同時，若經查證屬逃避檢驗者，將依「商品檢驗法」處以 20 萬元以上、 200 萬元以下罰鍰，同時提醒消費者，選購時應確認所充填的氣體成分，注意是否有詳細清楚的中文標示，勿貪圖便宜選購品質低劣、標示不清之商品。

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