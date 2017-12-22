【日盛投顧】指數量縮收復月線

◆盤勢分析

1. 受美股高盪震盪，周五台股以小高盤開出，但聖誕節前買氣不足，指數呈現窄幅震盪，盤中最低為 10,486.5 點，尾盤量出拉升收復月線。終場指數上漲 48.3 點，漲幅 0.46%，收在 10,537.27 點，成交金額為 912.6 億元。OTC 指數上漲 0.28%，連續第二天站穩月線。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近兩周四台股持續在 10450~10650 間窄幅震盪，呈現量縮橫盤格局。

(2) 量能：聖誕節與新年節前，成交量不易放大。

(3) 技術指標：9 日 K 值低檔回升，MACD 柱狀體向上，技術指標轉強。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.3 億元；外資 + 12.33 億元、投信 + 2.15 億元、自營 - 4.18 億元。

3. 選股方向可留意拉回整理多日的蘋概、被動元件、IC 設計、生技、二線塑化、金融等個股。

蘋概、被動元件、玻纖布、PCB 上游、鋰電池、金融維繫人氣

1. 電子類股

(1) 蘋概股：

2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、4938 和碩等相關蘋概股周五尾盤出量拉升。此外，2353 宏碁轉型有成，周五爆量漲停。

(2) 被動元件：

缺貨情擴延到鋁質電容二線小型廠商 2478 大毅漲停板、6284 佳邦、5317 凱美、6173 信昌電表現最佳，龍頭 2327 國巨、2492 華新維持高檔震盪、3026 禾伸堂續創新高。

(3) 玻纖布：

1815 富喬因虎尾復產與實施庫藏股 (區間為 15~23 元)，股價周五震盪走高；1802 台玻續創新高、5475 德宏、5340 建榮呈現小幅上漲。

(4)PCB 上游：

PI 3645 達邁尾盤拉高；銅箔基板 3144 新揚科、8039 台虹走揚。

(5) 鋰電池：

特斯拉 Model3 順產與接獲電動卡車利多不斷，鋰電池材料族群 4721 美琪瑪、4739 康普、6509 聚和集體走強。

2. 非電子類股

(1) 金融股：

前 10 個月獲利優於預期，2883 開發金股價緩步走高，龍頭 2882 國泰金、2881 富邦金則為高檔震盪。

(2) 潤泰集團：

出售高鑫零售獲利，市場憧憬有機會在明年配發現金股利，周五 9945 潤泰新、2915 潤泰全尾盤拉升。