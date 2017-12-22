川普譙中東國家：誰沒拿美國的錢 跑票的將斷金援

聯合國大會昨 (21) 日召開緊急會議，就反對美國承認耶路撒冷為以色列首都的提案進行表決，最終以 128 票贊成、9 票反對、35 票棄權大比數通過。投票前，美國駐聯合國大使海莉致函多國大使，警告美國會記住哪些國家支持草案，川普周三 (20 日)) 更威脅要切斷經濟援助。

綜合香港明報、文匯報報導，美國 12 月 6 日承認耶路撒冷為以色列首都，引發包括其盟友在內的多國反對。聯合國安理會周一 (18 日) 埃及起草的決議草案，草案並無指明美國或川普，但對「近日就耶路撒冷地位問題的決定表示極度遺憾」。草案獲得 14 票支持，但常任理事國美國運用否決權反對，草案最終以 14:1 未獲通過。

海莉 (Nikki Heley) 形容，投票是對美國的「侮辱」，警告「不會忘記」。連同周一，美國在聯合國安理會上已運用了 43 次否決權否決對以色列不利的決議。

在土耳其、葉門等國提議下，聯合國大會遂於昨 (21) 日召開緊急會議，就反對美國決定的決議草案表決。根據 1950 年決議，當安理會未能採取行動，聯合國大會可召開緊急會議；緊急會議過去只召開過 10 次。

決議草案重申聯合國安埋會自 1967 年以來對耶路撒冷的 10 份決議，當中包括耶路撒冷最終地位必須由以巴雙方談判解決。決議亦要求所有國家必須遵循安理會對耶路撒冷的決議，不承認任何違反決議的行為及措施。華府無法否決聯國大會的議案，但議案並無約束力。

海莉稍早已向包括歐盟在內的多國駐聯合國大使發信警告，指會向川普匯報支持上述議案的國家名單。她還在 Twitter 寫道：「在聯合國，我們一直被要求做多些、給多些，所以，當我們按美國人的意願作出一項決定，決定在哪裏設大使館，我們不預期那些我們幫助過的國家會聯手攻擊我們。周四會有一項投票批評我們的選擇，美國會記下名字。」

川普周三更在內閣會議上，以切斷美國金援作威脅：「那些國家是拿我們的錢，然後投票反對我們。他們取得數以億計甚至是 10 億計美元的金錢，然後投票反對我們。我們在觀察那些投票，讓他們投票反對我們吧。」

巴勒斯坦駐聯國大使曼蘇爾 (Riyad Mansour) 預期上述議案會得到「一面倒支持」。以色列總理內塔尼亞胡 (Benjamin Netanyahu) 周四 (21 日) 早上搶先攻擊聯合國有關決議，揚言「耶路撒冷是我們的首都」。

美國自二戰後金援累積總額最多的國家是親密盟友以色列，但當中包括大批軍事援助。如果淨計經濟援助，去年所收最多的 3 國依次為阿富汗 (6.5 億美元)、約旦 (6.36 億美元) 和肯亞 (6.32 億美元)；如果只計軍事援助，則去年金額最高依次為伊拉克 (約 38 億美元)、以色列 (約 31 億美元) 和阿富汗 (約 27 億美元)。

川普本人的確有權限削減對外援助，這正是其首份財政預算的重要一環；國務院和美國國際開發署 (USAID) 撥款被減少近 3 成，預算文件明言會有「對外援助的大幅削減」。