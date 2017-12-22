自肥稅改？川普和他的核心圈大減稅 成最大贏家

美國國會通過大規模稅改法案，民主黨批評富人和大企業是最大得益者，分析家指出，總統川普及他核心圈子內的 6 名成員是大贏家，獲得大幅減稅。

《星島日報》援引智庫組織美國進步中心 (CAP) 指出，根據此法案，川普 (Donald Trump) 本人每年可以減少繳稅約 1100 萬美元至 1500 萬美元(約 3.3 億元至 4.8 億元新台幣)。

川普的女婿庫許納 (Jared Kushner) 每年可節省稅款約 500 萬美元至 1200 萬美元 (約 1.5 億元至 3.6 億元新台幣)；教育部長德沃斯(Betsy Devos) 可節省 2700 萬美元 (約 8 億元新台幣)；國務卿蒂勒森(Rex Tillerson) 及財長努欽等 (Steven Mnuchin) 也可節省稅款。

由於法案修改了遺產稅計法，川普的遺產繼承人可以節省 450 萬美元 (約 1.35 億元新台幣) 遺產稅。

除了川普等人之外，股神巴菲特 (Warren Buffett) 的投資旗艦波克夏 (BRK.A-US) 業務集中美國經濟，也成為稅改受惠最大的企業之一，投資銀行 KBW 預計，稅改有助提升波克夏明年利潤 15%，相當於增加 26 億美元。