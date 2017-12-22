【異動股】雅各臣(02633-HK)今早股價彈全靠復星醫藥(02196-HK)附屬

雅各臣(02633-HK)於2日(20日)前公布，透過其全資附屬公司雅各臣藥業(香港)及間接全資附屬公司JoyfulAscentLimited，與復星醫藥(02196-HK)之附屬公司上海復宏漢霖生物技術分別訂立授權框架協議及增資協議，並藉增資入股上海復宏漢霖生物的437.6422萬股，代價9938.8544萬元人民幣。

雅各臣以2.13元開出，現報2.17元，升3.333%。復星醫藥現報47.65元，升1.16%。

雅各臣於2日前公布此消息，不過，市場到今日才有一個較大反應。雅各臣入股上海復宏漢霖生物是幹什麼呢？

上海復宏漢霖於2010年成立為上海復星醫藥(集團)股份有限公司之附屬公司，其主要業務為單克隆抗體生物類似藥物的研製、生產及商業化，涵蓋腫瘤科、自體免疫疾病等多個治療類範疇。該產品為上海復宏漢霖所研製的第二種單克隆抗體，其通用名稱：注射用重組抗Her2人源化單克隆抗體，屬曲妥珠單抗生物類似藥類別。於2015年7月，上海復宏漢霖獲得了國家食品藥品監督管理總局就該產品發出乳腺癌適應症的臨床研究批件。於本公告日期，該產品乳腺癌適應症已進入第三期臨床研究階段。於2016年初，上海復宏漢霖獲得了國家食品藥品監督管理總局就該產品發出胃癌適應症的臨床研究批件。

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