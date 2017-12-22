【大慶證券】投顧盤前－櫃買只數領先表態 中小型股盤面焦點



◆盤勢分析

在企業受惠稅改法案降低公司稅、承諾將為員工加薪並建設新投資的情況下，美國股市昨日大多呈現平盤上狹幅震盪走勢，終場留下上影線，但費半指數則呈現開高走低的格局落後補跌。經濟數據方面，美第三季 GDP 終值小幅下修至年增 3.2%，但增速仍為 2015 年來最快，11 月領先指標月增 0.4% 符合預期，顯示經濟穩定增長無虞，短線在稅改利多出盡下，研判美股將壓回整理，但偏多態勢不變。

亞股昨日收盤漲跌互見，陸股在科技、金融、環保類股領漲下開低走高，挑戰月線反壓，日股則在化學、零售股同步走低下終場收黑，留長下影線，而韓股昨日表現最為疲弱，在電子股急殺下終場下跌 42 點，創五個月來單月最大跌幅，在國際情勢無重大事件影響下，研判亞股將維持區間震盪走勢，持續震盪打底。

台股昨日早盤以小漲 22 點開出後震盪走高，最高來到 10545 點，主要是受到美國參眾兩院通過稅改法案的激勵，但由於上檔適逢月線反壓、加上量能依舊低迷影響，整體呈現開高走低的格局，終場以 10488 點當日最低價作收，小跌 15 點，量能萎縮至僅有 979 億元，使台股反攻無力。在連續兩日大幅買進之後，外資昨日期貨多單減碼 2008 口、但淨多單口數仍維持 4 萬口以上達 43574 口，僅管外資現貨持續小幅賣超 24.58 億元，但在電子三雄開始出現止跌跡象之下，指數下檔有撐醞釀反彈契機，唯在量能未回升到 1300 億元以前，研判台股仍將維持震盪格局不變。以盤面表現來看，權值股三王在外資賣壓減輕下已出現止跌跡象，金融股則由永豐金、華南金、第一金等展現落後補漲行情，塑化股如中鋼、南亞、台塑亦受惠報價而表現強勁。同時，具有漲價題材的被動元件如立敦、智寶、凱美，矽晶圓的環球晶、合晶、台勝科，以及 MOSFET 概念股的大中、富鼎，表現都持續強勁。此外，太陽能族群的新日光、茂迪、應華、國碩在整併題材帶動下表現亮眼，生技族群在冠科、精華的帶動下同樣表現不俗，可見類股持續輪動表態，並以中小型股為主流，也拉升櫃買指數重回所有均線之上，表現相對強勢，目前盤面操作仍以具有題材、集團作帳、內資進駐且位階較低的中小型類股為主，持續看好被動元件、矽晶圓、IC 設計、3D 感測、金融、塑化、生技、網通、玻璃等族群。

