

◆盤勢分析

1. 部份企業承諾將使用減稅所得，為員工加薪並進行新的建設，Comcast，波音，AT&T 與富國銀行均宣布為員工加薪，也宣布了其他支出項目。週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.06 至 0.23％，美股四大指數中長期趨勢仍偏多，短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻帶量將有利大盤持續反彈。

（2）均線：支撐為 10,400 至 10,322 點，壓力為季線附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值低於 70，短線反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上或站回半年線之上，反彈成交量能否大於 20 日均量，選股方向可留意 IC 設計、3D 感測、被動元件、PCB、生技、金融、原物料、中概等。

4. 業界傳出，微控制器（MCU）指標廠恩智浦（NXP）近期罕見在傳統淡季漲價 5% 到 10%，加上另一大廠意法半導體（ST）近期交期再度拉長，有產品已漲價一倍，價格趨於混亂，市場出現炒貨現象，法人認為，將有利於盛群（6202）、新唐（4919）、義隆（2458）、凌通（4952）、松翰（5471）、偉詮電（2436）等台系 MCU 廠乘機卡位、搶單。台廠多為中低階產品，漲價幅度與延續性仍需考證。

5. 品牌廠 2353 宏碁三度轉型有成，董事長昨（21）日再次重申，宏碁已從谷底爬升，尤在 PC 本業靠著電競突圍成功、加上新事業中孕育了不少小金雞，帶動宏碁今年以來毛利率守穩 10％以上、登上近 13 年來新高。宏碁月線守穩則短多不變。

6.MLCC 喊缺，二線廠也繳出亮眼的成績單，禾伸堂（3026）今年獲利飆高，股價也登上百元大關，創下 2001 年以來新高。昨日禾伸堂公告自結 11 月稅後盈餘為 1.41 億元，年增 155.64％，單月每股盈餘為 0.9 元，第四季營運淡季不淡，累計今年前 11 個月，每股盈餘為 4.87 元，全年獲利可望突破 5 元。禾伸堂 5 日線守穩則短多不變。

