西藏水資源(01115-HK)擬增購天地綠色35%股權至百分百權益

西藏水資源(01115-HK)公布，12月21日，公司之非直接全資附屬公司西藏冰川礦泉水有限公司與西藏自治區投資有限公司訂立協議，據此西藏自治區投資方同意向西藏冰川礦泉水轉讓其持有的天地綠色35%的股權，而西藏冰川礦泉水同意受讓賣方持有的該等股權。總代價為約5.34億元(人民幣.下同)。天地綠色主要業務為在西藏研發、生產及銷售啤酒產品。總代價將以公司內部資源撥付。董事相信收購事項乃集團收購天地綠色相關少數股東股權之良機。

轉讓銷售股權是西藏自治區投資委託產權交易所通過公開市場掛牌轉讓的方式，最終確定西藏冰川礦泉水為受讓方。總代價為約5.34億元包含掛牌價格4.84億元和掛牌要求中公開說明受讓成功後需另行支付給賣方的價款5000萬元。支付方式為：受讓方已支付至產權交易所的保證金計9000萬元，在協議生效並扣除相關費用後直接轉為本次交易部分價款；首期價款(含保證金)為買方應支付的掛牌價格的30%，計約1.45億元，以及掛牌公告中所要求的價款5000萬元，買方應在協議生效後五個工作日內支付至產權交易所指定銀行賬戶；其餘價款在協議簽署之日起一年時間內分期支付。總代價將以公司內部資源撥付。

天地綠色為於2009年4月28日依據中國法律成立的公司，分別由公司非直接全資附屬公司WealthKeeper Limited和西藏自治區投資擁有65%和35%的股權。天地綠色主要業務為在西藏研發、生產及銷售啤酒產品，其廠房設有三條德國進口的生產線，產品包括瓶裝及罐裝啤酒，年產能達二十萬噸。西藏是中國青稞主要生產區之一，而青稞也是西藏的主要糧食作物。天地綠色的優質品牌「青稞啤酒」就是使用優質的西藏綠色青稞與當地無污染的高原泉水結合一起釀造出來的。2009年，天地綠色開始建設廠房和組裝生產線，2010年正式投產，並在過去數年業務獲得高速的發展和增長。2010年，西藏青稞啤酒成為上海世博會專項接待啤酒。目前天地綠色98%的啤酒產品在西藏銷售。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)