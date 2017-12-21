【豐銀投顧】牧之被當成麻子，三王落草為寇！

◆盤勢分析

稅改已經進入到尾聲，市場上已經開始在擔心會不會利多出盡，過去美股的漲跌其實都和稅改的內容、進度綁在一起，被這樣質疑也是難免，筆者認為與其去在意是否會利多出盡，不如留意美股近期到底都在漲些什麼題材？漲些什麼結構？從華盛頓州的火車意外來看，川普接下來將是鐵了心要推動基礎建設，預計在下個月將會推出 1 兆美元的基建案，當時川普推文一出，卡特彼勒、美鋁等股價馬上噴出大漲，一直持續到昨晚都還在創高中，股價的領先反應，點出明年美國經濟景氣的復甦強弱，基建案是否順利推行成為關鍵。

台股今天雖然在美股震盪的環境中，卻也能維持穩定，主要跟外資轉倉後的態度有關，昨天新開倉之後，外資新開倉就大舉佈局多單來到淨多單 4.5 萬口，在選擇權市場中也可以觀察到外資的淨空單水位降低到只剩 2.5 萬口的淨空單，總計外資在衍生性金融商品市場轉為淨多單 2 萬口，再加上外資正式休假，在台股賣超金額大幅減少，大盤請加 @ozo5468n 接下來自然就有機會在今年封關之前再度挑戰月 K 線收紅，除此之外，季線的扣抵值也扣抵在低檔，使得季線在封關之前都可望維持上揚的態勢，如果落難三王能給力點，就可望讓台股收復生命線讓大盤解險危機，不過，今天看起來落難三王落難態勢依舊，只能看中小型個股表現了，尤其是近期盤面上的被動元件、矽晶圓、砷化鎵以及 PCB 等此起彼落的作帳行情也讓投資人殺紅了眼，通常這種紅眼行情會讓人亂了心神，筆者還是提醒讀者電子股除上述產業之外，留意傳產類股中的生技股，醫材的精華挑戰千元寶座帶動低位階的金可 - KY 比價行情，其它如邦特、太醫、大江以及葡萄王等都有法人買超加持，後續可以持續追蹤。

在中小型電子股的強勢作帳行情中，在大盤成交量萎縮時，資金容易出現排擠效應，過去筆者所強調的主軸金融、傳產將會因為資金的過度集中在電子，造成股價進入整理，再對照電子動不動就漲停的強勢，會讓人誤以為行情已經結束，但金融、傳產本就就是比氣長的投資，只要能抓對趨勢，不用擔心整理，因為當明年電子作帳結束後，主軸將會再重回非電族群。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

