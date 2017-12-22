中國優質能源(01573-HK)近2.9億人民幣收購煤礦探礦權

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中國優質能源(01573-HK)公布，貴州優能(集團)礦業股份收購向彭松與張力明兩位獨立第三方收購貴州省安朗向斜煤礦的探礦權，代價2.88億人民幣，將以內部資源撥付。 探礦權(證書編號T52120091201037747)由貴州省國土資源廳發出，覆蓋探礦範圍涵蓋19.67平方公里。探礦權有效期為2015年12月15日起至2017年12月15日止。於2017年12月6日，買方已就保留探礦權向貴州省國土資源廳遞交申請，並已獲取受理申請之回執。根據中國固體煤炭資源╱儲量分類系統，於安朗向斜煤礦探礦範圍內，已識別合共123.77百萬噸煤炭資源量，當中探明的內蘊經濟資源量為25.32百萬噸，佔總資源量21%；控制的內蘊經濟資源量為42.24百萬噸，佔總資源量34%；推斷的內蘊經濟資源量為56.21百萬噸，佔總資源量45%。 公司指訂立探礦權購買協議的理由，為中國國內經濟發展保持平穩增長趨勢，中國政府持續推行去產能政策，並對高污染煤炭資源開採加強限制。市場對優質、低污染之無煙煤有較大需求。董事會認為，集團作為合資格煤礦兼併重組主體，可以利用有利的行業政策不斷尋求整合符合集團嚴格質量要求的優質煤炭資源的機會。收購探礦權可讓本集團優質無煙煤資源佔有量增加、保持產品在市場中的競爭力、擴大運營規模及提升市場地位。