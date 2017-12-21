你是這3種人嗎 ？那還是遠離比特幣市場好了

比特幣近 1 年來最大漲幅近 20 倍，你趕上這波大牛市了嗎？在這個 24 小時全天候交易的市場，比特幣具有暴漲暴跌的特性，眼看他起高樓，眼看他樓塌了，恐怕有三種人還是趁早遠離的好。

先搞懂比特幣交易的特性

比特幣沒有漲跌停板和鎔斷機制，是個典型的投機市場，且暴漲暴跌的情形遠遠超過股票市場，以過去 30 個交易日為例，CoinMarketCap 數據顯示，比特幣波動幅度（最高價 / 最低價）超過 10% 的有 12 天，超過 20% 的有 4 天。

蘇寧研究院互聯網金融中心主任薛洪言認為，在這個投機市場中，看不清大趨勢、不懂停損、使用壓力資金的人，都是不適合玩這種刺激遊戲的人。

逆勢操作是失敗的開始

今年比特幣的利空消息不斷， 6 月勒索病毒事件的發酵和比特幣區塊鏈擴容利空衝擊後，接著 9 月中國 ICO 監管風暴來襲，比特幣在短短半個月內跌掉 45% 後，又衝向新高。

現在往回看，能夠在比特幣市場賺到大錢的，首要之道還是要能明白交易之道，耐心為上，在大趨勢的判斷基礎上，耐心等待最有利的布局時機，沒有大機會時靜若處子，機會來臨時動若脫兔。

不懂停損一步錯滿盤落索

就算行情判斷錯誤，只要能嚴守停損，以生存為第一原則，還是要能夠做到不出現大虧損。

薛洪言強調，「交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵」，從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時；但是從樓頂縱身跳下，只要 30 秒。

在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

但回顧 2017 年比特幣的行情，任何時候的停損都是錯的。很多人都是比特幣的鐵粉，堅信比特幣終有一天能夠造福世界，但價格是一回事，價格的波動又是一回事，在暴漲和暴跌之間，任何所謂的堅信和堅定都脆弱得很， 多少堅定的持有者在黎明之前選擇帶血逃離、割肉離場。

比特幣近 1 年來走勢。

壓力資金扭曲投資心態

借錢來買比特幣，使用資金心理上有壓力，很難克服漲跌之間的緊張情緒，即使是正常的波動，也很容易被清洗出場，進退失據；更容易衝動地孤注一擲，最後滿盤皆輸。

10 月，中國虛擬貨幣交易所在強監管下轉戰海外市場和 C2C 交易，槓桿交易又呈死灰復燃之勢，在如此大波動的市場內使用槓桿資金，恐怕只能自求多福了。