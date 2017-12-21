保險金可扣抵醫療費用正夯 4大壽險業PK

為強化保戶醫療便利服務，保險業大舉推出保險金可扣抵醫療費用的服務，等於保戶住院免帶現金，只要在住院期間以電話提出申請，經確認符合資格後，即可在出院時直接以保險金扣抵醫療費用，目前國泰人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽都已推出此服務。

據衛福部統計顯示，國人每年平均住院天數約為 10 天，住院花費約為新台幣 5.9 萬元，過去民眾的醫療險多是出院後收集齊單據才能申請理賠，有些民眾因此在用藥或接受治療上會陷入現金流的問題，但是，現在保險公司紛紛推出理賠金可直接扣抵住院費，讓投保的醫療險有效彌補保戶的資金缺口，可更放心接受治療。

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽今 (21) 日就宣布，為照顧保戶就近就醫，解決保戶出院繳交醫療費用及出院申請理賠的困擾，與和信治癌中心醫院等 7 家社區醫院合作，讓台灣人壽保戶以保險金可扣抵醫療費用，也藉此響應政府分級醫療政策。

此為台灣人壽繼「全省送藥到府」及業界首創的「保險金申請書遞送到府」、「視訊理賠」服務後，再為保戶提供更方便、快速的另一項新服務。

台灣人壽合作的 7 家醫院包括：北部地區的和信治癌中心醫院、中山醫院，中部的澄清綜合醫院、澄清綜合醫院中港院區、童綜合醫院（預計 2018 年 1 月下旬實施），中部的愛仁醫院、邱外科醫院。

除了台灣人壽，目前南山人壽與 9 家醫院合作，在北部地區與台安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所，中部與彰化基督教醫院、員林基督教醫院、童綜合醫院的梧棲與沙鹿院區，南部則有阮綜合醫院。

而國泰人壽則是與國泰醫院、長庚醫院等四大醫院全台 12 處院所合作，同樣也是住院單據採即時資訊傳輸系統，讓保戶出院要繳交住院費時，可先以醫療理賠金等直接扣抵，不必出院後再申請理賠。

新光人壽也是與新光醫院及彰化秀傳醫院等合作，新壽是有駐院的櫃台，保戶住院時即可直接向櫃台確定是否符合理賠資格。

FinTech 時代，壽險業理賠服務也開始強調即時跟創新，四大壽險公司都強調會再繼續擴大合作的醫院，讓保戶出院時直接免單據，用保險金去扣抵住院費用。台灣人壽今天就表示，積極響應政府分級醫療政策，鼓勵民眾就近到厝邊的社區醫院求診，將與「台灣社區醫院協會」共同合作，再擴大合作的醫院。